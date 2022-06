"Ciak, motore e azione", la Lazio si è assicurata un nuovo regista, in grado di sostituire Lucas Leiva e proveniente dagli ucraini dello Shakhtar Donetsk: stiamo parlando di Marcos Antonio. Il calciatore è di nazionalità brasiliana ed è alto 166 centrimetri, lo conosce bene il suo ormai ex allenatore Roberto De Zerbi che lo ha impiegato 15 volte su 28 partite. In passato, il suo nome è stato accostato anche alla Juventus che ci aveva fatto un pensiero dopo l'infortunio di McKennie anche se poi la trattativa non è andata a buon fine. Come modo di giocare, viene paragonato a Ramires (ex centrocampista del Chelsea) per le sue doti tecniche ma anche per i grandi inserimenti da mezzala, inoltre è stato spesso usato come trequartista. Su Marcos Antonio, ha parlato vice direttore sportivo dello Shakhtar Donetsk:

Se penso alla Juventus mi viene in mente un centrocampista che aumenti qualità e dinamismo del reparto, a maggior ragione adesso che McKennie è infortunato. Marcos Antonio potrebbe essere un’idea interessante. È piccolo ma è tecnico e si inserisce tanto. Questi sono giocatori pronti da subito e già in forma, visto che il campionato da noi sarebbe dovuto ripartire a fine febbraio". Oltre a Marcos Antonio, Bourigeaud (ala del Rennes), Minamino e Caputo come ruolo di vice centravanti. ". Oltre a Marcos Antonio, già sbarcato a Roma , i biancocelesti stanno tenendo d'occhio i nomi di(ala del Rennes),come ruolo di vice centravanti.

