Napoli, club in cui è stato anche il capitano dopo l'addio di Hamsik, Lorenzo Insigne si Toronto FC che è solamente 12° in classifica. Servono forze fresche e Insigne dovrebbe fare il suo debutto nei primi giorni di luglio. Archiviata la lunga parentesi al, club in cui è stato anche il capitano dopo l'addio di Hamsik,si prepara alla nuova avventura a Toronto , in MLS. Il giocatore campano arriverà nei prossimi giorni in Canada, pronto per vestire la sua nuova maglia (ha firmato un quadriennale da 11 milioni netti a stagione più 4,5 di bonus ) e cominciare già la stagione. La MLS, infatti, è partita lo scorso febbraio e le squadre hanno già disputato 15 giornate di campionato, col. Servono forze fresche e Insigne dovrebbe fare il suo debutto nei primi giorni di luglio.

Questo periodo di tempo, infatti, servirà al classe '91 per fare un po' di rodaggio, ma staff medico e staff tecnico hanno già individuato una data possibile per la prima di Lorenzo Insigne. Sarebbe quella nella notte tra il 9 e il 10 di luglio, quanto Toronto affronterà in casa i San Jose Earthquakes, partita che chiuderà la striscia di gare casalinghe dei canadesi che giocheranno sempre nel proprio impianto dal 26 giugno al 10 luglio appunto.

Il club, infatti, sta facendo di tutto per portare Insigne il primo possibile in squadra per risollevare la situazione in classifica e, l'obiettivo, è di farlo debuttare in una partita casalinga. 9 di luglio che, per combinazione, sarà anche il giorno in cui comincerà la propria stagione il Napoli. La squadra di Luciano Spalletto si radunerà quel giorno a Dimaro per il ritiro precampionato.

