Radu-Inter, a giugno sarà addio

Dopo la papera di mercoledì sera contro il Bologna, Ionut Radu, il vice di Handanovic dimenticato in panchina, ha ulteriormente complicato la sua posizione all'Inter. Secondo la Gazzetta dello Sport, a fine stagione l’idea della società è quella di cederlo, visto l’arrivo di Onana (ancora tutto da decifrare), e il possibile rinnovo di Handa per un altro anno. Radu vorrebbe restare in Italia per rilanciarsi e alcune squadre in lotta per la A, Lecce su tutte, hanno già bussato alla porta.

La nostra opinione: ovunque andrà in prestito il portiere romeno vorrà cancellare l’ultima istantanea bolognese, dimostrando il suo valore. Un ambiente con meno pressioni come quello di una neopromossa è l'ideale per ripartire.

Mertens, le condizioni del rinnovo

Secondo la Gazzetta dello Sport, Dries Mertens sta valutando di rimanere al Napoli. Il rinnovo non è una questione di soldi: il giocatore vuole avere garanzie sul suo utilizzo, vuole conoscere i piani del club e, soprattutto, non vuole essere la mascotte dei tifosi. Il fantasista belga ha intuito che il suo futuro passa dalla possibile cessione in estate di Victor Osimhen. Questo, aggiunto alla partenza di Insigne, potrebbe farlo diventare il simbolo del nuovo Napoli.

La nostra opinione: a 35 anni (li compierà tra una settimana) Mertens fa benissimo a tutelare la sua posizione nel Napoli del futuro anche perchè una delle sue priorità è arrivare in forma al Mondiale in Qatar del prossimo novembre. E per farlo serve una stagione da titolare con continuità di rendimento.

Napoli, per Osimhen ci vogliono 100 milioni

Il Napoli ha fissato il prezzo per Victor Osimhen: serviranno 110 milioni per il suo cartellino. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport. Mercoledì il presidente del club, Aurelio de Laurentiis, il ds Giuntoli, l'attacante e il suo manager Calenda si sono chiusi negli uffici del centro sportivo di Castel Volturno per studiare il futuro dell'ex Lille.

La nostra opinione: lo scorso inverno il club partenopeo ha rifiutato l'offerta di 100 milioni del Newcastle. Ora si vedrà se i club di Premier League, Manchester United su tutti, fanno davvero sul serio.

