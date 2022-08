All'improvviso, riecco Aaron Ramsey. Senza squadra dallo scorso 26 luglio, da quando cioè ha risolto il proprio contratto con la Juventus dopo un triennio con pochissime soddisfazioni, il centrocampista gallese torna in pista: da questa sera è ufficialmente un nuovo giocatore del Nizza. A partire dalla prossima stagione, dunque, militerà nella Ligue 1 francese.

Ad

L'accordo definitivo è stato trovato nel pomeriggio: Ramsey aveva in mano anche una proposta del Charlotte FC, formazione della MLS, ma ha preferito rimanere in Europa. Col Nizza disputerà l'Europa League, competizione che solo pochi mesi fa ha perso in finale, con la maglia dei Rangers, sbagliando il rigore decisivo contro l'Eintracht Francoforte. Troverà Lucien Favre, cavallo di ritorno che ha rimpiazzato Christophe Galtier, passato al PSG, e probabilmente Kasper Schmeichel: il portiere del Leicester è pronto a lasciare la Premier League per vestirsi di rosso e nero.

Calciomercato Da Ramsey a Sanchez: gli esuberi che bloccano il mercato 26/07/2022 A 09:51

Nuovo capitolo al Nizza: non vedo l'ora di iniziare [Aaron Ramsey]

A Nizza, soprattutto, Ramsey proverà a lasciarsi alle spalle un triennio da dimenticare. Arrivato alla Juventus a parametro zero nell'estate del 2019, da tutti definito un acquisto boom per quanto aveva fatto vedere all'Arsenal, il gallese non è mai riuscito a imporsi. Sia a causa di costanti guai fisici che della propria incapacità di entrare nei meccanismi di squadra. Ben presto inviso ai tifosi, anche per un ingaggio sproporzionato rispetto al minutaggio collezionato anno dopo anno, Ramsey ha infine risolto il contratto che lo legava alla Juve. E ora tenterà di ripagare la fiducia che il Nizza ha riposto nei suoi confronti.

Come cambia la Juventus con l'arrivo di Bremer

Calciomercato Le 5 trattative che vi siete persi oggi (16/06) 16/06/2022 A 20:04