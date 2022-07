Prima le uscite, poi le entrate. Quante volte l'abbiamo sentita questa? Eppure nel mercato funziona proprio così, come noto: se non si cede, difficilmente si compra. Ne sa qualcosa l'Inter, che nonostante le smentite di Marotta ha provato davvero a portare a Milano lo svincolato Paulo Dybala, scontrandosi sia con le esose richieste del suo agente che con la difficoltà a far spazio all'argentino in un reparto offensivo già affollato di suo.

Ma i nerazzurri non sono l'unico club alle prese con accordi di risoluzione, buonuscite, separazioni più o meno amichevoli. In altre parole: con esuberi che, con la loro presenza, bloccano le operazioni in entrata. Come ogni estate che si rispetti, la lista è piuttosto lunga. E attraversa un po' tutta l'Italia, squadra per squadra.

Alexis Sanchez

Ecco: l'Inter, appunto. Lasciato partire Arturo Vidal, è il momento del Niño Maravilla, un po' triste e abbacchiato a Milano nonostante uno stipendio da favola (7 milioni lordi a stagione). Inzaghi ha fatto capire di non voler contare su di lui, non convocandolo per le amichevoli estive. Ma il cileno è sempre lì, in attesa di buone nuove. Sullo sfondo c'è sempre il Marsiglia, da tempo intenzionato a portarlo in Ligue 1. Ma la trattativa è ancora complessa. E il treno Dybala è definitivamente passato.

Possibile destinazione: Marsiglia

Percentuale di addio: 95%

Alexis Sanchez, Inter 2021-2022. Foto di Giuseppe Maffia per Getty Images Credit Foto Getty Images

Aaron Ramsey

Un altro che i tifosi - della Juventus, stavolta - non vorrebbero più vedere nemmeno in fotografia. Il gallese, reduce dal prestito ai Rangers con tanto di rigore sbagliato nella finale di Europa League, sta trattando la risoluzione del contratto con la società. Una trattativa in piedi ormai da settimane. Pare che nelle ultime ore club e calciatore si siano avvicinati sulla questione buonuscita, aspetto fondamentale per procedere a una separazione. In ogni caso il matrimonio Ramsey-Juve, dopo tre anni di agonia, sta finalmente per concludersi.

Possibile destinazione: Premier League

Percentuale di addio: 95%

Aaron Ramsey, Juventus 2021-2022. Foto di Giuseppe Maffia per Getty Images Credit Foto Getty Images

Arthur

Come Ramsey, non è partito assieme ai compagni per la tournée statunitense. A differenza del gallese, però, è rimasto alla Continassa per curare un problema a una caviglia. Ma la sostanza non cambia: dopo un biennio complessivamente deludente, anche il brasiliano ha in mano il foglio di via. L'Arsenal, che già lo avrebbe voluto nei mesi scorsi, è tornato alla carica e spera di trovare un'intesa definitiva con la Juventus.

Possibile destinazione: Arsenal

Percentuale di addio: 80%

Arthur (Juventus) Credit Foto Getty Images

Matteo Politano

"Non è vero che Politano cerca più spazio: è Spalletti che vuole accompagnarci alla porta". Parole e musica di Mario Giuffredi, procuratore dell'ex esterno dell'Inter. Poi tutto è parzialmente rientrato, anche grazie a un colloquio tra il calciatore e l'allenatore. Ma la convivenza rimane non semplice. Anche se il Valencia, nonostante abbia preso Castillejo, continua a monitorare interessato la situazione.

Possibile destinazione: Valencia

Percentuale di addio: 50%

Matteo Politano Credit Foto Getty Images

Josip Ilicic

Ingeneroso chiamarlo "esubero", perché quando lo guardi giocare pare che il mondo si fermi. Però è inevitabile: non è mai stato fuori dai progetti dell'Atalanta come in questo momento. Colpa di un'età che avanza (a gennaio ha compiuto 34 anni) e soprattutto di quei misteriosi e atavici problemi che ne hanno condizionato la vita di tutti i giorni, prima ancora che la carriera. Il Bologna dell'ex Sartori preme, ma un accordo non è ancora stato trovato.

Possibile destinazione: Bologna

Percentuale di addio: 90%

Josip Ilicic Credit Foto Getty Images

Amadou Diawara

Scegliamo lui come rappresentante di una piccola squadra nella squadra: quella degli esuberi della Roma, elementi destinati - a meno di un cambio di rotta in corsa, come avvenuto con Kumbulla durante la scorsa stagione - a non essere presi in considerazione da José Mourinho. C'è l'ex napoletano, ma anche anche Gonzalo Villar, dopo la frenata al suo trasferimento al Monza. E poi Justin Kluivert, tornato dal Nizza, e Carles Perez, diretto verso un ritorno in Spagna. La missione di Tiago Pinto dopo l'arrivo di Dybala: rimboccarsi le maniche e lavorare alle operazioni in uscita.

Possibile destinazione: Bundesliga, campionato turco

Percentuale di addio: 70%

Amadou Diawara, Roma 2021-2022. Foto di Giuseppe Maffia per Getty Images Credit Foto Getty Images

Aleksandr Kokorin

Destino ingrato, il suo: prima ha dovuto fare il vice Vlahovic e poi, quando il serbo è stato ceduto, la Fiorentina ne ha presi due in un colpo solo al suo posto, ovvero Piatek e Arthur Cabral. L'ingaggio anche in questo caso è piuttosto pesante (più di tre milioni lordi l'anno) e spaventa possibili interlocutori. Un ritorno in patria è sempre nei pensieri dell'attaccante. Ma a poco più di un mese dalla fine del mercato, niente si è ancora mosso concretamente.

Possibile destinazione: Premier League russa

Percentuale di addio: 60%

