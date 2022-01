Il mercato invernale è partito. Disturbo per qualcuno, possibile salvezza per altri. Soprattutto per chi si ritrova in casa elementi ormai indesiderati, dall'ingaggio pesante e dal rendimento tutt'altro che assicurato. E sono parecchi, anche in Serie A. E anche nelle formazioni di spicco. Ecco dunque i 10 esuberi che, almeno nelle intenzioni di chi ne detiene il cartellino, sembrano destinati a cambiare squadra entro fine mese.

Aaron Ramsey

Il re degli esuberi, probabilmente. Pochissime presenze in campo, infortuni a pioggia, la sensazione netta di non essere mai riuscito a entrare nel mondo Juve nei due anni e mezzo di permanenza a Torino. Il gallese piace in Premier League, dove con la maglia dell'Arsenal ha lasciato ricordi ben diversi. Attenzione al Newcastle, bisognoso di rinforzi per risalire la classifica.

Possibile destinazione: Newcastle

Ramsey in azione durante Juventus-Sampdoria - Serie A 2021/2022 Credit Foto Getty Images

Gonzalo Villar

Zero minuti in campionato con José Mourinho. Zero. Uno spreco, per un buon talento come il suo, ma il portoghese l'ha tenuto in considerazione solo in Conference League, tra cui nella disastrosa trasferta di Bodo. Ed è per questo che la separazione, anche solo in prestito, sembra ormai essere questione di tempo. Si è fatto il nome dell'Inter, come vice Brozovic. E pure la Sampdoria, che ha appena perso Adrien Silva, sembra essersi fatta sotto.

Possibili destinazioni: Inter, Sampdoria

Diego Godin

Uno dei due epurati del Cagliari, assieme al connazionale Martin Caceres. Da stella assoluta a elemento ormai indesiderato: strana la vita. Però l'ex nerazzurro ha ancora mercato: il Valencia sta pensando a lui da settimane, mentre in Brasile rilanciano parlando di un interesse dell'Atletico Mineiro.

Possibili destinazioni: Valencia, Atletico Mineiro

Diego Godin, Cagliari, Getty Images Credit Foto Getty Images

Andrea Conti

Ah, se gli infortuni in serie non ne avessero frenato una carriera così potenzialmente brillante. Ma il passato è il passato. E il presente e il futuro dicono che Conti, nemmeno inserito nella lista per la Serie A, al Milan non può proprio avere spazio. L'Empoli, che negli ultimi giorni ha accelerato il passo, può finalmente rappresentare la sua ancora di salvezza.

Possibile destinazione: Empoli

Andrea Conti (Milan) Credit Foto Getty Images

Vedat Muriqi

Non è un mistero che lui e la moglie vedano di buon occhio un ritorno in Turchia. Di certo vedono di buon occhio un addio alla Lazio, dove il centravantone ex Fenerbahçe non è mai riuscito a imporsi. Lento, legnoso, impacciato, a disagio. Se Sarri si è quasi sempre convinto a schierare Pedro o Felipe Anderson come falsi nove in assenza di Immobile, un motivo ci sarà.

Possibile destinazione: ritorno in Turchia

Vedat Muriqi sostituisce Ciro Immobile durante la sfida di Europa League tra Lazio e Lokomotiv Mosca Credit Foto Getty Images

Aleksandr Kokorin

Chiuso dallo straripante Dusan Vlahovic, sta vivendo la stessa situazione di Muriqi: intristito e apparentemente imbrocchito, pare destinato ben presto a imboccare l'uscita verso altre destinazioni. Quali? La sua Russia, magari, dov'è ancora apprezzato nonostante gli impacci dei suoi primi dodici mesi italiani.

Possibile destinazione: ritorno in Russia

Kokorin (Fiorentina) Credit Foto Getty Images

Jens Stryger-Larsen

Da non crederci: un nazionale danese, semifinalista da titolare agli ultimi Europei, non gioca a Udine. Ma il motivo è chiaro: Larsen non ha intenzione di rinnovare il proprio contratto, in scadenza a giugno, e per questo è stato messo fuori rosa. L'Udinese vuole monetizzare dalla sua cessione, per evitare di perderlo a zero tra qualche mese. E il Verona, nonostante abbia appena preso Depaoli, resta alla finestra così come la Sampdporia.

Possibili destinazioni: Verona, Sampdoria

Jens Stryger Larsen in azione con l'Udinese Credit Foto Getty Images

Simone Zaza

Nemmeno i costanti guai di Belotti gli hanno aperto le porte della titolarità. Semplicemente perché Juric proprio non lo vede. Ha bisogno di giocare, l'ex bianconero. E il Venezia, che ha tutta l'intenzione di inserire un paio di nomi pesanti per dare la caccia alla salvezza, potrebbe rappresentare l'opzione giusta.

Possibile destinazione: Venezia

Zaza (Torino) si rammarica dopo un gol sbagliato Credit Foto Getty Images

Davide Santon

È stato offerto alla Lazio, che però non si è scaldata troppo alla prospettiva di un Pedro bis. E ora, la Roma ha a disposizione meno di venti giorni per cedere l'ex pupillo di José Mourinho, caduto in disgrazia nonostante le lodi del portoghese ai tempi dell'Inter. Attenzione alla prospettiva turca.

Possibile destinazione: Turchia

Riccardo Orsolini

Non è un esubero vero e proprio, a ben vedere. Però, da quando Mihajlovic ha iniziato a puntare con costanza sul trio Soriano-Barrow-Arnautovic, le porte per lui si sono chiuse in maniera quasi definitiva. Orsolini ha chiuso il 2021 segnando un gran gol contro il Sassuolo, ma potrebbe non bastare per restare a Bologna. Anche perché le pretendenti non mancano.

Possibili destinazioni: Genoa, Torino

