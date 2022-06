Sadio Mané, Liverpool (Mohamed Salah. L'indiscrezione arriva dal Regno Unito, più precisamente dal Sun: dietro a questa ipotesi ci sarebbe il Real Madrid, avversario degli inglesi nell'ultima Champions League (vinta proprio dai Blancos): il club campione di Spagna e d'Europa sarebbe pronto a mettere sul banco della trattativa una somma pari a 70 milioni. Dopo aver perso da poco annunciato ufficialmente dal Bayern Monaco , Il dopo l'acquisto, va detto, del centravanti del Benfica Darwin Núñez ) potrebbe perdere un'altra colonna portante del reparto offensivo che tanti successi ha portato ai Reds in questi ultimi tempi:. L'indiscrezione arriva dal Regno Unito, più precisamente dal Sun: dietro a questa ipotesi ci sarebbe il, avversario degli inglesi nell'ultima Champions League (vinta proprio dai Blancos): il club campione di Spagna e d'Europa sarebbe pronto a mettere sul banco della trattativa una somma pari a 70 milioni.

Real: 70 milioni per Salah, ormai "scontento" al Liverpool

In pratica le Merengues avrebbero deciso di inserirsi prepotentemente nell'ormai "antica" situazione di stallo tra il talento del Liverpool e la dirigenza del Liverpool circa il rinnovo di contratto, in scadenza nel 2023. Nella fattispecie, Salah - 30 anni lo scorso 15 giugno, 118 gol in 180 presenza con la maglia della formazione timonata da Jürgen Klopp - chiede di guadagnare 20 milioni a stagione, mentre attualmente arriva a 13 e i Reds non sembrano disposti ad accontentarlo in tutto e per tutto.

