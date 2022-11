Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Ad

Osimhen o Leao, il Real Madrid guarda in Italia

Serie A ⚽ La morale di Juve-Inter: il Napoli è di un altro pianeta IERI ALLE 13:53

L’edizione online di Sport riporta alcune vicende di casa Real Madrid. Ancelotti avrebbe fatto presente alla società la necessità di trovare un attaccante già a gennaio, specie a fronte di quanto successo in estate e il mancato arrivo di Gabriel Jesus. E così lo sguardo del Real va all’Italia, dove piacciono i gioielli: Rafael Leao del Milan – che ancora non ha firmato il rinnovo – e Victor Osimhen del Napoli.

La nostra opinione. Sport non è proprio il quotidiano più affidabile per le vicende di casa Real Madrid (è un giornale catalano, più di casa Barcellona). Però è un’indicazione comunque interessante. Affari del genere a gennaio sono improbabili ma se l’offerta post Mondiali dovesse essere molto seria, i club italiani purtroppo ormai sono nelle condizioni di non poter rifiutare. Viene da pensare però che se fosse possibile, probabilmente è più Leao di Osimhen. Il portoghese non sta rinnovando nonostante tutte le voci, mentre il nigeriano è lanciatissimo in una stagione da sogno col Napoli.

Lukic sul mercato a gennaio

Su Tuttosport si fa il punto sulla situazione di Sasa Lukic. Un infortunio lo leva dalle ultime due uscite col Torino e il rapporto sfibrato con il tecnico sta facendo considerare la società la sua cessione. Roma e Lazio sono entrambe interessate, ma dopo il Mondiale potrebbero farsi sotto anche dall’estero. Lukic a luglio andrebbe solo a un anno dalla scadenza e senza rinnovo Cairo guadagnerebbe più a gennaio che in estate.

La nostra opinione. Giocatore di qualità e che può fare comodo a tante, forse più alla Roma in questo momento ma sicuramente anche alla Lazio, che troverebbe un uomo di palleggio utile nel calcio di Sarri. L’appunto di Tuttosport pare corretto: il traino del Mondiale e la situazione contrattuale fa sì che il Toro possa guadagnare qualcosa in più adesso che in estate. Vedremo se arriveranno offerte appetibili.

Superlega, incontro tra UEFA e gli "scissionisti"

Tuttosport riporta che ieri è andato in scena un incontro fra i vertici dell'UEFA e il Ceo di fresca nomina della Superlega Bernd Reichart, al quale è stata ribadita l'assoluta contrarietà al progetto che Juventus, Real Madrid e Barcellona continuano a portare avanti. Dal canto suo A22 Sports, che è la società incaricata per far rinascere la Superlega, continua la sua battaglia: "L'impressione è che l'Uefa sia soddisfatta della sua posizione di monopolio. Attendiamo entro la primavera 2023 la decisione della Corte di Giustizia Europea per capire se è della nostra stessa linea".

La nostra opinione. Senza inglesi la Superlega non esiste. Punto e basta. E’ davvero molto semplice. Assolutamente impensabile un progetto di questo tipo senza i club della Premier. Il treno è stato perso la scorsa primavera. Poi, certo, legalmente ciò che dirà la Corte di Giustizia Europea sulla questione sarà fondamentale. Se verrà riconosciuta la Superlega come legittima e come illegittima la posizione di monopoli della UEFA, allora il progetto potrebbe anche ripartire. Ma i vertici più che parlare con la UEFA dovranno nuovamente convincere i club inglesi. E’ soprattutto lì la questione.

Conte: "Contratto? Troveremo una soluzione. Ronaldo? Deve stare calmo!"

Serie A Le 5 verità di Juventus-Inter: sprazzi di spirito Juve, Inzaghi deludente con le big 07/11/2022 ALLE 08:54