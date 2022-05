Vincere e poi lasciare. Come fanno i grandi. Prima è toccato a Marcelo, che dopo la finale di sabato contro il Liverpool ha ufficialmente annunciato l'addio al Real Madrid. E oggi è il turno di Isco, un altro in scadenza di contratto nella rosa dei campioni d'Europa: sul proprio profilo Instagram lo spagnolo, fuori dai piani di Zinedine Zidane prima e di Carlo Ancelotti poi, ha confermato che non rinnoverà e, dunque, dal 1° luglio sarà concretamente libero di trovarsi un'altra squadra a parametro zero.

"Quand'ero al Malaga e sapevo che me ne sarei andato, avevo detto di sì a un'altra squadra - ha scritto Isco - Però mi ha chiamato il Real Madrid, e al Real Madrid non si può né si deve dire di no, anche se esistono delle eccezioni (l'emoji della tartaruga fa capire che il riferimento va a Kylian Mbappé, nda). Ricordo che dicevo ai miei amici: il Real non vince la Champions da molti anni, ma sento che stiamo per tornare a vincere. Ed è arrivata la Decima. Tutto ciò che è venuto in seguito è storia. 9 anni più tardi finisce la mia avventura nel club che ha reso possibili i sogni che avevo quand'ero un bambino. Ho vinto più trofei di quanto avrei potuto immaginare, ho giocato con i più grandi, ho conosciuto persone incredibili. Mi tengo le cose buone e spero lo facciate anche voi. Voglio ringraziare i miei compagni, allenatori, staff, fisioterapisti, tutti coloro che lavorano a Veldebebas e al Santiago Bernabeu. L'affetto nei miei confronti non è mai mancato. Ringrazio anche i tifosi, che mi hanno accolto in maniera incredibile sin dal primo giorno e che seguono questa squadra in ogni angolo del mondo. A proposito, ieri dicevo a un amico che non capivo perché stessero festeggiando a Cibeles, visto che la quindicesima è in arrivo".

Addio anche a Marcelo

Prima di Isco, come detto, era toccato a Marcelo salutare il Real Madrid. Un altro che negli ultimi anni ha perso progressivamente spazio, ma che si è ritagliato un ruolo impressionante nella sequenza di trofei dell'ultimo decennio. Il mancino, il cui contratto allo stesso modo scadrà il prossimo 30 giugno, ha già bene in mente quale sarà il proprio futuro: "Voglio continuare giocare in Champions League", ha detto a un'emittente brasiliana dopo la finale contro il Liverpool. Dunque, niente ritorno in patria.

Marcelo (Real Madrid) alza la Champions League Credit Foto Getty Images

Modric rinnova per un altro anno

Chi resta al Real Madrid è Luka Modric. Lui sì, ancora fondamentale nonostante l'età. Lui sì, ancora desideroso di proseguire la propria esperienza madrilena. Anche il contratto del campione croato scade il 30 giugno, ma a differenza di Marcelo e Isco verrà rinnovato per un altro anno. L'annuncio ufficiale arriverà già questa settimana. La leggenda può continuare.

