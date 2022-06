Zaniolo al centro di molte trame di mercato ma, in realtà, non è arrivata nessuna reale offerta a Tiago Pinto. Questo anche per la valutazione che la Roma fa del classe '99. Il general manager ha sparato alto con tutti quelli che hanno anche solo telefonato per info, chiedendo una cifra vicina ai 60 milioni di euro come segnala la Gazzetta dello Sport. Una cifra importante, ma che vede la Roma da una parte entrare nell'ottica del fair-play finanziario, ecco perché sono disposti a cedere Zaniolo, dall'altra il considerare che sul reale costo della cessione, i giallorossi dovranno versare il 15% all'Inter. E, in mezzo al centro di molte trame di mercato ma, in realtà, non è arrivata nessuna reale offerta a T. Questo anche per la valutazione che lafa del classe '99. Il general manager ha sparato alto con tutti quelli che hanno anche solo telefonato per info, chiedendo una cifra vicina aicome segnala la. Una cifra importante, ma che vede la Roma da una parte entrare nell'ottica del fair-play finanziario, ecco perché sono disposti a cedere Zaniolo, dall'altra il considerare che sul reale costo della cessione, i giallorossi dovranno versare il. E, in mezzo alle offerte che latitano , c'è anche il gelo con l'agente Claudio Vigorelli. Dopo l'ultimo incontro svolto, c'è stato un nulla di fatto. Zaniolo chiede di più, la Roma non dà di più.

Zaniolo vuole un ingaggio da top player

2,6 milioni per l'ingaggio? Vigorelli fa leva proprio sulle richieste della Roma agli altri club per il l'adeguamento economico del contratto del trequartista che vuole arrivare a 5 milioni a stagione. Una cifra che però non si trova nel budget di Tiago Pinto e della Roma, nonostante Zaniolo fa valere il fatto di essere stato il man of the match 60 milioni per il cartellino e solo? Vigorelli fa leva proprio sulle richieste della Roma agli altri club per il l'adeguamento economico del contratto del trequartista che vuole arrivare a. Una cifra che però non si trova nel budget di Tiago Pinto e della Roma, nonostante Zaniolo fa valere il fatto di essere stato il man of the match della finale dell'ultima Conference League . Insomma, le due parti non si mettono d'accordo e c'è il serio rischio che si possa arrivare all'anno prossimo con un nulla di fatto (il contratto di Zaniolo scadrà poi a giugno 2024).

Nicolò Zaniolo insieme alla Conference League Credit Foto Getty Images

La Juventus lo vuole, ma per 28 milioni più un giocatore

L'addio di Dybala e le difficoltà ad arrivare a Di Maria, hanno messo la Juve sulla tangente per arrivare a Zaniolo. Almeno questo è l'obiettivo, anche se i bianconeri non vogliono sentir parlare, anche loro, di 60 milioni. L'offerta della Juventus è di 28 milioni più una contropartita, che sarebbe uno tra Arthur e McKennie. Sentendo Allegri, Arthur sarebbe la vittima sacrificale preferita... Al momento non c'è risposta della Roma, che però ci pensa. Intanto, però, si è inserito anche il Tottenham che potrebbe fare un'offerta molto più alta. C'è stato un primo contatto con Paratici e la Roma spera che la cosa possa evolversi rapidamente.

