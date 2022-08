Lazio, niente Reguilon: va all'Atletico Madrid

A lungo seguito dalla Lazio, Sergio Reguilon non vestirà il biancoceleste in questa stagione: il terzino sinistro del Tottenham si è ufficialmente trasferito in prestito secco all'Atletico Madrid, dopo essere stato un prodotto del vivaio del Real.

La nostra opinione. In realtà Maurizio Sarri spera ancora di poter ingaggiare, a costo zero, il pupillo Faouzi Ghoulam, svincolato dal Napoli. Operazione non certo impossibile per le casse biancocelesti.

Bologna: per l'attacco, ufficiale Zirkzee dal Bayern

"Il Bologna Fc 1909 comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal FC Bayern München il diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante Joshua Zirkzee. Sesto calciatore dei Paesi Bassi della nostra storia, Joshua è un centravanti classe 2001 ritenuto a ragione fra i più interessanti talenti europei del suo ruolo. Attaccante completo, con ottimo senso del gol e capacità di calcio con entrambi i piedi, longilineo e rapido sullo scatto breve, Zirkzee sa giocare fronte alla porta come di spalle; ama stazionare nei sedici metri avversari per cercare la conclusione di prima intenzione ma sa anche attaccare la profondità o lavorare di sponda fuori area. Dalle giovanili del Feyenoord nel 2017 si trasferisce al Bayern, dove debutta in Prima squadra nel 2019-20 dopo aver dimostrato notevole prolificità con le formazioni Under. Segna all’esordio contro il Friburgo, si ripete pochi giorni dopo, chiude la prima stagione da professionista con 4 gol e la vittoria del titolo. Trovando meno spazio nel campionato successivo, a gennaio 2021 passa in prestito al Parma ma l’avventura emiliana è presto penalizzata da un infortunio che lo allontana dal campo. Un esito decisamente migliore ottiene il nuovo trasferimento temporaneo, all’Anderlecht nell’estate di un anno fa: con la squadra di Vincent Kompany, che chiude la Pro League al terzo posto, Joshua trova continuità e segna a ripetizione. Sono 18 le marcature totali in 47 presenze complessive fra campionato e coppe, giocando sempre con un partner d’attacco che spesso è l’ivoriano Kouamè. Dall’agosto 2022 passa in rossoblù a titolo definitivo".

La nostra opinione. Ben 18 centri l'anno scorso con la maglia dell'Anderlecht nella massima serie belga, dov'era in prestito. In Italia, al Parma, era approdato forse un po' acerbo ma, soprattutto, a metà stagione, nel marasma della stagione da incubo che sancì la retrocessione dei ducali in Serie B. Ora, un'altra grande occasione fornitagli sempre lungo la via Emilia.

Hudson-Odoi dal Chelsea al Bayer Leverkusen

Ufficiale: Callum Hudson-Odoi passa in prestito secco dal Chelsea al Bayer Leverkusen. Acquisto "d'obbligo" per le Aspirine, dopo gli inforuini a metà campo di Karim Bellarabi e Amine Adli.

La nostra opinione. Qualità e quantità per la metà campo dei rossoneri. Giocatore che Sarri, ai tempi del Chelsea, valorizzò in maniera importante.

Serie B, il Parma si affida a bomber Charpentier

"Il Parma Calcio annuncia di aver acquistato dal Genoa Cricket Football Club a titolo definitivo le prestazioni sportive di Gabriel André Joseph Charpentier (Pointe Noire, Congo, 17.05.1999)".

La nostra opinione. Dieci reti, l'anno scorso, con la maglia del Frosinone in 22 presenze. Gran fisicità e senso del gol: uomo di categoria, in grado di poter trascinare i ducali in zona promozione.

Vizeu lascia definitivamente l'Udinese e va allo Sheriff Tiraspol

Riparte dalla Transnistria la punta brasiliana dell'Udinese Felipe Vizeu, classe 1997. Appena 5 presenze in Serie A coi friulani (era la stagione 2018-2019), che l'hanno poi girato in prestito a Grêmio, Akhmat Grozny, Ceará Fortaleza e Yokohama FC. Ora, il trasferimento allo Sheriff Tiraspol a titolo definitivo.

La nostra opinione. L'Udinese ha cercato più volte a liberarsene a titolo definitivo. Ci è riuscita solo ora. Una delle poche operazioni sbagliate dallo scouting friulane: attaccante dalle qualità inadatte alla Serie A.

