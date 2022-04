Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Renato Sanches: non solo Milan, c'è anche la Juventus

Tuttosport ha rilanciato la notizia: concorrenza dalla Juve per il Milan sul fronte Renato Sanches. I bianconeri, per cui sembra impossibile il ritorno di Pogba, puntano il centrocampista del Lille. Come prima alternativa ci sarebbe Leandro Paredes, in uscita dal PSG.

La nostra opinione: Se n'è parlato tanto in ottica Milan, ma a quanto pare il fatto che i rossoneri non abbiano chiuso la trattativa a gennaio, ha fatto sì che la pista si raffreddasse molto; ora spazio alle offensive di altre squadre. Alla Juventus un altro rinforzo di qualità e quantità in mezzo al campo farebbe molto molto comodo. Certo, l'ingaggio del giocatore piuttosto alto (6 milioni di euro) come al solito potrebbe rappresentare un problema: ai dirigenti bianconeri l'arduo compito di trovare una soluzione adeguata per muovere la giusta offensiva. Dall'estero occhio all'Arsenal, anch'esso interessato all'articolo.

Dalla Spagna: Robert Lewandowski ha detto sì al Barcellona

Lo scrive Sport già da sanato: la ciliegina sul mercato faraonico del Barcellona per la prossima stagione sarebbe Robert Lewandowski, in scadenza a giugno 2023, ma con un rinnovo ancora lontano dall'essere chiuso, visto che il Bayern prolungherebbe l'accordo solo di un anno. Si parla di un'offensiva di 65 milioni di euro da parte del Barcellona, che offrirebbe anche un contratto più lungo all'ex attaccante del Borussia.

La nostra opinione: Pressione al Bayern per il rinnovo? Secondo la Bild le voci provenienti dalla Spagna potrebbero essere una macchinazione dell'agente Pini Zahavi per mettere pressione ai bavaresi, con l'obiettivo di accelerare i negoziati per arrivare al prolungamento dell'attuale contratto. Un addio estivo, ad ogni modo, non è comunque da escludere.

Juric: "Belotti, sei forte. Ti voglio anche l'anno prossimo"

Ivan Juric commenta così ai microfoni di DAZN: "Belotti stasera ha fatto bene, ha fatto gol, si è procurato il rigore, ha preso una traversa, fatto una battaglia. Se lo vorrei al Toro anche l’anno prossimo? Sì. Negli ultimi anni non ha fatto molto bene neppure lui, non era convinto del modo di giocare della squadra ma poteva fare di più. Quest’anno è stato difficile per lui perché ha avuto due infortuni seri ma è un giocatore forte. Se ho detto qualcosa alla società o a lui? No, lui mi ha detto a inizio anno che avrebbe deciso a fine anno, che non si era promesso a nessuno e io rispetto la sua decisione. Quando avrà deciso me lo dirà. Ma lo vorrei ancora, è un giocatore forte”.

La nosta opinione: Ci agganciamo alle parole di Davide Vagnati, direttore sportivo del Torino, prima del match con la Salernitana: "Io penso che Andrea sia un professionista esemplare. Come sappiamo, adesso è anche a scadenza di contratto e quindi è importante dal punto di vista personale suo. Speriamo che Belotti già stasera ci faccia gioire per cercare di tornare alla vittoria". Detto, fatto, ma il volto del Gallo non sembrava felicissimo dopo la strigliata della vigilia da parte del suo allenatore. Il rinnovo rimane molto distante.

