L'attesa sta per terminare. Questione di giorni, al massimo una settimana, e poi arriverà il nero su bianco: Marcelo Brozovic firmerà il sospirato rinnovo di contratto con l'Inter, spegnendo una volta per tutte il timore nerazzurro - e pure qualcosa di più - di perdere a costo zero il proprio metronomo di centrocampo tra pochi mesi, alla scadenza naturale del rapporto.

Ad

Questione di pochi giorni, appunto. E poi ci sarà la conferma ufficiale del prolungamento. Anche perché, come rivela la 'Gazzetta dello Sport', l'accordo per il rinnovo tra calciatore e dirigenza è stato praticamente raggiunto: Brozovic si legherà all'Inter per un altro quadriennio, fino al 2026, in cambio di 6 milioni netti più bonus a stagione. Prima, però, c'è una Supercoppa Italiana da giocare contro la Juventus, mercoledì sera. Senza dimenticare l'Atalanta, posticipo di domenica prossima. Due impegni che richiedono la massima attenzione e nessuna distrazione. Per questo l'annuncio da parte del club arriverà dopo mercoledì, al massimo all'inizio della prossima settimana. In ogni caso, ci siamo.

Calciomercato Quando chiude il mercato? Tutte le deadline 03/01/2022 A 18:36

Beppe Marotta e tutto l'ambiente nerazzurro, del resto, hanno sempre ostentato ottimismo di fronte a taccuini e telecamere nell'affrontare l'argomento. Qualche giorno fa Simone Inzaghi diceva: "Marcelo è contento e penso che rinnoverà". Detto, fatto. O quasi. Perché ormai non manca che la firma a certificare il prolungamento di un matrimonio che dura ormai da 7 anni, dal gennaio del 2015, quando l'Inter prelevò Brozovic dalla Dinamo Zagabria strappandolo alla concorrenza di Milan e Napoli. Qualche impaccio iniziale, poi lo spostamento da trequartista a regista e la nuova vita da imprescindibile. Un intoccabile che l'Inter ha deciso di tenersi stretto.

Allegri: "Il mercato di gennaio non risolve i problemi"

Calciomercato Tabellone di mercato: tutti gli acquisti e le cessioni di gennaio 03/01/2022 A 16:23