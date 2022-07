Tra poco più di un mese, il 21 agosto, Robert Lewandowski festeggerà il suo 34esimo compleanno. Eppure, resta ancora uno degli attaccanti più dominanti a livello mondiale. Il Barcellona lo ha corteggiato in maniera pressante già dalla scorsa primavera, e ora, dopo una lunga rincorsa, anche le ultime barriere sono cadute.

Oliver Kahn, ha confermato l'addio del polacco parlando alla Bild. Lewandowski, in scadenza contrattuale nel 2023 con la formazione bavarese, sarà ceduto al Barça per una cifra che si aggira attorno ai 50 milioni di euro (45 più 5 di bonus).

"Alla fine il Barcellona ha offerto una somma tale che rende la cessione di Lewandowski assolutamente sensata per noi - ha dichiarato Kahn -. Siamo stati molto attivi sul mercato, ingaggiando un attaccante di assoluto livello come Sadio Mané. Ora abbiamo raggiunto un accordo con il Barcellona, anche se al momento è ancora soltanto verbale".

Robert Lewandowski lascia il Bayern per trasferirsi al Barcellona Credit Foto Imago

L'addio di Lewandowski sui social: "Tornerò per salutarvi tutti"

Lewandowski dovrebbe firmare un accordo triennale con il club blaugrana, molto attivo sul mercato nonostante il pesante deficit economico dell'ultima stagione. L'attaccante polacco, protagonista con un bottino pazzesco di 344 reti realizzate in 375 gare disputate con il Bayern Monaco, formerà un reparto di altissimo livello con Pierre-Emerick Aumbameyang, Ansu Fati, Ferran Torres e l'altro grande neo-acquisto, Raphinha

Lewandowski dovrebbe partecipare alla tournée prestagionale estiva che il Barcellona disputerà negli States. Ha voluto salutare così tifosi e staff sui social.

"Sono stati otto anni speciali, e non li dimenticherò mai. Ho vissuto una grande esperienza a Monaco. Tornerò per salutare tutti i componenti del club in maniera appropriata".

Lewandowski lascia il Bayern: "Impossibile restare dopo quanto successo"

