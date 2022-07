Spesso il tempo è il migliore degli alleati, specie se l'obiettivo sulla carta sembra impossibile. E allora più i giorni passano più la strada che porta Paulo Dybala alla Roma prende vita: da sogno impossibile a reale opportunità. L'argentino ha concluso le sue vacanze senza trovare squadra, scenario sorprendente vista la qualità del giocatore. L'attaccante ora ha improvvisamente fretta di delineare il proprio futuro, anche a causa della gestione scellerata dell'agente Jorge Antun che più che aiutarlo gli ha spesso messo i bastoni fra le ruote. Lo scenario che gli si para davanti, però, è ben diverso dalle sue aspettative: la pista Inter, complice sia l'abbondanza in attacco che il mancato accordo sull'ingaggio, si è raffreddata mentre Milan, Napoli e le squadre estere nicchiano o addirittura smentiscono il proprio interesse. Ecco che allora la Roma, dopo gli abboccamenti di inizio estate, è tornata a farsi sotto e ha riallacciato i contatti . Stavolta, oltretutto, con buona ragione.

Paulo Dybala con la maglia dell'Argentina Credit Foto Getty Images

Mourinho, l'Inter fredda, la 10 di Totti e tanta pazienza: il piano della Roma per Dybala

Il tempo, si diceva. Se la Roma può sperare e forse considerarsi favorita nella corsa a Dybala è proprio perché, paradossalmente, ha meno fretta di tutti di sbrogliare la situazione. Tanto da non aver rilanciato rispetto ai 4,5 milioni più bonus offerti al giocatore, che ha abbassato a 6 netti le sue pretese dopo averne chiesti 8 bonus compresi all'Inter lo scorso giugno. Un simil affare insomma, che però i Friedkin non considerano irrinunciabile tanto da fare uno sforzo fuori parametro. Dybala, dal canto suo, scalpita: vorrebbe la Champions, ha dato totale assenso all'Inter ancora bloccata con la cessione di Sanchez e non vuole privarsi di Dzeko. "Era un'opportunità, ma ora in attacco siamo a posto" aveva detto Marotta che non lo ha mollato ma non intende venirgli incontro proprio perché non lo ritiene indispensabile.

Nella Roma, in verità, c'è chi vorrebbe spingere forte sull'acceleratore per l'argentino: Mourinho stravede per lui, lo considera la vera differenza che la società può fare sul mercato per uno scatto verso la zona Champions e magari un altro trofeo. A sbloccare definitivamente lo stallo alla messicana potrebbe essere la cessione di Zaniolo alla Juventus, un addio doloroso a cui da Trigoria si dovrà rispondere con una contromossa deflagrante. Come un triennale a Dybala, con la 10 che fu di Totti sul tavolo e un popolo intero pronto a renderlo re. Tutti elementi che tentano la Joya ma non bastano a convincerlo finché ci sarà ancora l'Inter in corsa. Il tempo, però, spesso è galantuomo e i Friedkin restano lì alla finestra: il treno passerà anche una volta sola, ma non sempre corrergli dietro è la cosa giusta...

