Andrea Belotti sarà prestissimo un nuovo giocatore della Roma: la lunga telenovela estiva che ha coinvolto l'ex capitano del Torino è giunta ormai al termine. Già nella giornata di sabato l'attaccante azzurro ha sostenuto la prima parte delle visite mediche di idoneità a Villa Stuart. Nella giornata di oggi Andrea completerà l'iter a Trigoria e firmerà con la Roma con le parti che stanno lavorando per definire l'accordo, che ancora non è stato raggiunto totalmente. Belotti, 28enne nato in provincia di Bergamo, lascia il Torino, squadra in cui ha giocato dal 2015, dopo aver giocato la sua stagione d’esordio in Serie A col Palermo. Finora nella massima serie ha totalizzato 270 partite e 106 gol.

Numero ed esordio

Ad

Secondo Romanews.eu, la punta azzurra ha scelto il numero 11 per la sua esperienza giallorossa. La prima partita con la nuova maglia potrebbe essere quella di martedì prossimo allo Stadio Olimpico contro il Monza dove abbraccerà per la prima volta i suoi nuovi tifosi.

Serie A Formazioni tipo Serie A: come giocheranno e i titolari delle 20 squadre 12/07/2022 ALLE 15:45

Tutte le maglie della nuova stagione della Serie A

Calciomercato Tabellone Calciomercato Serie A 2022/2023: acquisti e cessioni 03/06/2022 ALLE 22:46