Mkhitaryan ha ufficialmente rifutato la proposta di rinnovo di contratto della Roma. Il centrocampista armeno ha comunicato in questi minuti alla società giallorossa di aver scelto l'Inter, che aveva affondato il colpo da settimane. A nulla è servito il rilancio di Tiago Pinto, che aveva messo sul piatto un contratto annuale da 3,6 milioni più ricchi bonus con rinnovo automatico per un'altra stagione in caso di qualificazione alle coppe europee o di raggiungimento di un certo numero di presenze.

Henrikh Mkhitaryan in azione con la maglia della Roma - Stagione 2021-22 Credit Foto Getty Images

Roma, Mkhitaryan ha scelto l'Inter: ecco i motivi della decisione

Mkhitaryan ha riflettuto davvero sul rilancio giallorosso, che non si è però spinto oltre determinati parametri. Alla base della volontà dell'armeno di cambiare aria c'è, in primis, il contratto biennale garantito offertogli dal club nerazzurro, con uno stipendio base più alto (4,5 milioni netti a stagione, bonus esclusi). Una proposta che fa il paio con la possibilità, per il giocatore, di poter nuovamente ritrovare la Champions League. La visibilità del maggior palcoscenico europeo è stata decisiva per Mkhitaryan, disposto anche a mettersi in gioco con i titolari dell'Inter piuttosto che accettare il posto da titolare garantito con Mourinho. Inzaghi, ora, ha un'alternativa di grande qualità per il centrocampo. La Roma perde invece un giocatore fondamentale: sostituirlo non sarà semplice.

Come cambierebbe l'Inter con l'acquisto di Mkhitaryan

