Georginio Wijnaldum è ufficialmente un nuovo giocatore della Roma. I giallorossi si assicurano dal PSG il centrocampista dopo una trattativa serratissima, condotta però dal primo momento da tutte le parti col chiaro obiettivo di trovare la giusta quadratura: lo stesso giocatore ha voluto fortemente il trasferimento, lasciando sul piatto circa un milione di bonus. Ce l'hanno fatta, da Trigoria, ancora una volta alle loro condizioni: prestito con diritto di riscatto a 8 milioni senza vincoli, con i parigini che verseranno al giocatore le mensilità di luglio ed agosto e copriranno una buona parte di ingaggio (meno del 50% inizialmente richiesto). in caso di permanenza anche per le stagioni successive l'ingaggio verrà parzialmente ammortizzato dal decreto crescita. Il contratto dell'olandese è stato depositato in Lega questo pomeriggio, poi la società ha ufficializzato il tutto tramite i propri canali social: per lui maglia numero 25.

Wijnaldum arricchisce, dopo Dybala e Matic, la sontuosa campagna acquisti sin qui condotta dalla Roma di Josè Mourinho. Il club alza l'asticella in maniera prepotente, assicurandosi giocatori di livello internazionale riuscendo intanto, grazie alle cessioni, a chiudere in attivo bilancio e ad abbassare il monte ingaggi complessivo. L'olandese, oltre a coprire il fondamentale slot del centrocampista da tempo invocato dallo Special One, porta in dote 86 presenze in nazionale e una bacheca di altissimo livello, impreziosita da una Champions League e una Premier League conquistate da protagonista con il Liverpool prima della Ligue One vinta lo scorso anno a Parigi, nonostante una stagione sottotono. Nella Capitale non hanno però intenzione di fermarsi: arriveranno anche un attaccante (Belotti pronto una volta ceduto Shomurodov) e un difensore centrale mancino (Bailly in pole, ma occhio allo svincolato Zagadou).

Eccole, allora, le prime parole di Georginio Wijnaldum da nuovo calciatore giallorosso: “È davvero emozionante essere un giocatore della Roma. Tutte le persone con cui ho parlato mi hanno trasmesso eccellenti sensazioni sul Club e sui tifosi. La società ha dimostrato quanto mi volesse attraverso gli sforzi fatti per chiudere positivamente la trattativa, così come lo hanno dimostrato tutti i tifosi che in questi giorni mi hanno manifestato affetto sui social media. Questo dà sempre molta fiducia ad un giocatore. Mi impegnerò a dare il 100% e ad aiutare la squadra a competere per tutti i nostri obiettivi in questa stagione”.

Grande soddisfazione anche per il gm Tiago Pinto, tra i principali artefici dell'operazione: "La scelta di Wijnaldum di venire alla Roma è l’ennesima dimostrazione che giocatori di qualità tecnica e personalità fuori dal comune credono così fermamente nel progetto del club da impegnarsi con tutte le proprie energie per il buon esito delle trattative. Non possiamo che essere particolarmente felici del suo arrivo: Gini ha un’innata leadership, che l’ha portato a diventare capitano di una delle nazionali più forti del mondo, oltre a una classe che renderà sempre più competitiva la nostra squadra”.

