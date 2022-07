Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Roma scatenata, Wijnaldum a un passo

Piazzato il colpo Dybala , i Friedkin non intendono fermare la propria campagna acquisti e sono vicini a chiudere anche il quarto colpo del loro mercato regalando a Mou, un centrocampista esperto e di caratura internazionale come Wijnaldum. Finito ai margini del PSG dopo una sola stagione, l’olandese arriverebbe nella Capitale in prestito con diritto di riscatto sui 16 milioni di € con il club transalpino che si accollerebbe anche metà dello stipendio da 9 milioni di €, pur di liberarsi del ragazzo che non rientra nei piani di Galtier e non è nemmeno volato col resto dei compagni per la tourneé negli States. Affare che potrebbe ufficializzarsi già prima della chiusura di questa settimana.

La nostra opinione: Wijnaldum è per caratteristiche fisiche, tecniche e temperamentali il prototipo del calciatore perfetto per entrare nelle grazie di Mourinho. Molto più funzionale di Veretout alle idee dello Special One, con Cristante e Matic andrebbe a completare un pacchetto di centrocampisti centrali estremamente interessante e funzionale anche ad offrire supporto a un eventuale attacco a trazione offensiva con Zaniolo, Pellegrini e Dybala a sostegno di Tammy Abraham. Un acquisto che potrebbe trasformare la Roma, in molto più che una semplice pretendente per il quarto posto.

L’Inter punta Demiral in prestito e lavora al rinnovo di Skriniar

Milan Skriniar salterà l’amichevole contro il Lens ma la sua permanenza in nerazzurro si fa ora dopo ora sempre più probabile. Secondo il Corriere dello Sport, l’Inter perso Bremer intende blindare lo slovacco con un nuovo contratto, che lo metterà sullo stesso piano dei vari Barella, Bastoni, Brozovic e Lautaro Martinez. Una proposta da 5 milioni di parte fissa più bonus. Skiniar – che ha sempre espresso il desiderio di continuare a vestire la maglia nerazzurra – avrebbe già un accordo di massima col club ma con ogni probabilità si aspetterà settembre o le settimane successive per il nero su bianco. In ogni caso l’idea è quella di non cedere il proprio pilastro difensivo se non per una proposta folle di almeno 80 milioni. L’urgenza di aggiungere un centrale difensivo però resta e Ausilio in queste ore starebbe sondando il prestito di Demiral dall’Atalanta, in un affare slegato dalla cessione di Pinamonti.

La nostra opinione: Senza le coppe europee e con un De Roon, che anche in questo precampionato sta sempre più agendo da difensore che da centrocampista nella mediana a quattro di Gasperini, teoricamente la Dea potrebbe anche pensare di sacrificare il centrale turco. Pensare però che i bergamaschi possano privarsene in prestito per cifre ridotte, in un’operazione slegata da Pinamonti e senza formule che prevedano obblighi di riscatto ci pare improbabile. Più probabile che l’Inter rimanga così com’è dietro in attesa di un’occasione low cost che garantisca ad Inzaghi un altro puntello che possa far rifiatare De Vrij e allungare la rotazione di centrali di Inzaghi. A meno che non si palesino rilanci concreti e molto significativi per Skriniar da parte del PSG, che però appare più orientato su altri piste al momento e non appare disposto ad arrivare a soddisfare le esose richieste dell’Inter per il proprio totem slovacco.

Juve, se Ramsey rescinde assalto a Paredes

Il mercato imponente della Juventus non è ancora finito. La dirigenza vuole accontentare Allegri, che gradirebbe avere un’alternativa a Locatelli in regia e un vice Vlahovic. Un grosso aiuto a dare un’accelerata, in particolare, all’ingresso di un nuovo centrocampista lo darebbe la risoluzione del contratto di Ramsey. Secondo la Gazzetta dello Sport la distanza fra offerta Juve (2 milioni di €) e richiesta del calciatore (4 milioni di €) è ancora importante ma con il Mondiale alle porte, secondo il quotidiano il gallese potrebbe essere incentivato a ridurre le proprie pretese e mettersi alla ricerca di una squadra che gli garantisca spazio e minuti in vista di Qatar 2022. Nel caso di uscita di Ramsey, la Juve busserebbe alla porta del PSG per Paredes: esubero del club transalpino valutato 30 milioni. I bianconeri lavorebbero sul prestito con diritto di riscatto accollandosi l’ingaggio da 7 milioni di €.

La nostra opinione: Paredes alla Juve sta diventando ormai un accostamento estivo simile a quello Icardi-Juve. Maurito alla fine è ancora a Parigi e non è detto che ci resti anche Paredes, perché il PSG ha sì bisogno di smaltire esuberi ma non ha intenzioni di fare regali... Staremo a vedere se quest’anno la storia sarà diversa ma – come abbiamo anche spiegato ieri – l’impressione è che dopo Pogba, Di Maria e Bremer la Juve possa mettersi sul trespolo in attesa dell’evolversi di alcune situazioni favorevoli in entrata e concentri le proprie attenzioni soprattutto sul trovare compratori per alcuni giocatori ai margini (Arthur, Ramsey e Kean: i tre nomi più plausibili ma occhio anche alla situazione di McKennie).

