Calciomercato - Roma su Mertens, Dumfries al Chelsea per Lukaku? Le trattative in un 1 minuto

CALCIOMERCATO - L'olandese può essere la contropartita giusta per il ritorno del centravanti all'Inter. In rotta col Napoli, Dries può finire nella Capitale. Gattuso nuovo allenatore del Valencia. L'agente di Lautaro: "Non se ne va".

00:00:47, 37 minuti fa