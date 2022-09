Tiago Pinto fa il punto sulle ultime questioni di casa Roma. Intercettato da DAZN prima del match contro l'Udinese il general manager dell'area sportiva giallorossa ha chiuso le porte a possibili nuovi innesti in difesa: "Non sono una persona a cui piacciono le interviste ma, venerdì scorso, ho spiegato a lungo qual è la nostra strategia. Il mercato è chiuso, sono stanco, ne riparliamo a gennaio".

Sul rinnovo di Zaniolo

"Mi hanno messo in difficoltà facendomi vedere il video di Zaniolo che canta. Pensavo di rinnovarlo solo come calciatore ma è anche un cantante (ride, ndr). Abbiamo un ottimo rapporto con Claudio Vigorelli e Nicolò, rappresenta un asset importante per noi. Questa dev'essere la stagione della sua ripresa dopo l'infortunio. Vi svelo che io e Vigorelli abbiamo un accordo per mandare il rinnovo di Zaniolo per le lunghe per permettervi di scrivere e raccontare".

Pinto: "Zaniolo mai vicino all'addio. Rinnovo non è una preoccupazione"

