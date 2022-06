sembra aver deciso di rendere Nicolò Zaniolo - contratto in scadenza a giugno 2024 - il fulcro della propria strategia di mercato. Una scelta derivante dalla possibilità di incassare una somma considerevole, da reinvestire poi nei colpi Le dichiarazioni del santone Francesco Totti nei giorni scorsi ("Tempo fa gli parlai e gli diedi qualche consiglio, però non so se l'abbia recepito), quelle sibilline del diretto interessato ora... La Roma- contratto in scadenza a giugno 2024 -. Una scelta derivante dalla possibilità di incassare una somma considerevole, da reinvestire poi nei colpi chiesti da José Mourinho per l'assalto alla zona Champions League del prossimo anno. La Juventus sembra essere parecchio accreditata per il suo acquisto: vediamo insieme pro e contro dell'operazione

Tiago Pinto: "Zaniolo rimarrà alla Roma? Non posso garantirlo"

Perché sì

La Juventus è stata il primo club in ordine di tempo a manifestare interesse per Zaniolo, sin dai tempi del rinomato foglietto di Fabio Paratici. Il giocatore è perfettamente integrabile, per età e potenziale, al nuovo corso bianconero fatto di giovani di grande qualità ed è certamente stimato da Allegri. Dopo la partenza di Dybala, del resto, e in attesa di recuperare in toto Federico Chiesa, a questa Juve serve tremendamente un profilo qualitativo buono per la trequarti, l'attacco o il ruolo di esterno a destra. Qualità e duttilità, caratteristiche che non fanno difetto a Zaniolo. E non solo. L'ex gioiello della Primavera dell'Inter sprigiona una forza fisica straripante, si è costruito un fisico bestiale in uscita dai due terribili infortuni alle ginocchia e dopo un anno di rodaggio è pronto a tornare al suo livello.

Perché no

Il prezzo del cartellino spaventa la dirigenza bianconera, quei 60 milioni che finora hanno rappresentato un ostacolo difficile da sormontare. Ma non è l'unica incognita, ballano altri interrogativi: Zaniolo si è davvero lasciato alle spalle i due gravissimi infortuni patiti? Riuscirà a calarsi nella realtà bianconera smussando qualche spigoloso lato del fumantino carattere? Riuscirà a specializzarsi in un ruolo specifico nello scacchiere di Allegri? Interrogativi che in questo momento saranno oggetto di brainstorming nel quartier generale della Vecchia Signora.

