Da lì il dietrofront, le scuse e l'apparente cicatrizzazione della ferita. Il campo però, non ha mentito: in 28 presenze stagionali, Lukaku ha firmato solo 10 gol. E non sono bastati nemmeno le due marcature nel mondiale per club a raddrizzare la traiettoria del belga: dopo aver toccato solo 7 palloni nell'ultimo match di Premier contro il Crystal Palace, Tuchel ha spedito in panchina il giocatore nel successivo impegno europeo, senza concedergli nemmeno un minuto.

Romelu Lukaku prima della partita col Lille Credit Foto Getty Images

Che cosa ne pensano i nostri colleghi di Eurosport UK? Si tratta di una situazione irreparabile oppure il Chelsea può ancora contare su qualche via d'uscita?

Questo è stato un anno davvero strano per Lukaku. Ha iniziato molto bene la sua nuova avventura a Londra e durante le prime partite ha demolito le difese rivali grazie alla sua fisicità. Ma dopo un po' non è più riuscito a ripetersi. Ha anche segnato due gol nel Mondiale per club, lontano dalle difese fisiche della Premier League. Pensate che lo stile di calcio più fisico inglese abbia soppresso il vantaggio principale di Lukaku, o c'è un altro fattore che gioca un ruolo più rilevante nel suo periodo no?

Dato che Lukaku è uno dei giocatori fisicamente più dominanti del campionato, non credo che le difese fisiche siano strettamente un problema. I suoi problemi sembrano derivare dal modo in cui Tuchel prepara la sua squadra a giocare, il che sembra quasi isolare Lukaku e giocare intorno a lui. Anche quando è coinvolto, le squadre in difesa tendono a mettergli addosso due difensori lasciandogli poco spazio di manovra. Lui sembra giocare meglio con un altro attaccante più vicino, con cui può dialogare o che può comunque togliere la pressione dei difensori.

Parliamo di quell'intervista. Quando Lukaku ha detto di voler tornare prima o poi all'Inter, è stato pesantemente criticato dai tifosi e ha dovuto scusarsi. Da allora, vi sembra che il rapporto tra lui, il club e soprattutto i tifosi sia tornato alla normalità?

Molti fan sono stati subito disposti a perdonarlo e dimenticare dopo le scuse. C'era la consapevolezza che fosse infelice, ma la gente pensava che se avesse iniziato a dimostrare il suo valore in campo, avrebbero potuto ignorare l'intervista. Ma non è stato così e in particolare dopo la partita contro il Crystal Palace, i tifosi stanno iniziando a criticarlo molto di più.

Durante l'ultima partita di Premier League contro il Crystal Palace, Lukaku ha toccato la palla solo sette volte e sembrava smarrito. Dopo la partita, Tuchel ha detto che Rom non si adatta ai loro schemi. Quanto pesa l'aspetto tattico nella strana situazione di Lukaku al Chelsea?

Molto. Come dicevo, se gioca con un compagno d'attacco sta molto meglio (come all'Inter). Questo non è il caso del Chelsea; lo stile di Tuchel non è così diretto, quindi non vede la palla quanto vorrebbe. Inoltre, la sua scadente condizione atletica ha permesso di ignorare il fatto che Timo Werner sia per lo più inguardabile quando gioca, mentre Kai Havertz e Hakim Ziyech sono molto incostanti e anche Christian Pulisic fatica molto spesso. La condizione di Lukaku è un problema, ma non è affatto l'unico attaccante con problemi in questo Chelsea.

Dopo la partita contro il Crystal Palace, Tuchel ha anche detto che l'intera squadra avrebbe protetto Lukaku nonostante le sue recenti difficoltà. Nell'ultima partita contro il Lille, però, Lukaku è stato messo in panchina. È un chiaro segnale di Tuchel? Quanto pensate abbia bisogno Lukaku di "sentirsi protetto" in questo momento? Il Chelsea può essere all'altezza di questo compito?

Strana decisione quella di Tuchel: nella partita col Lille Lukaku avrebbe facilmente potuto ritrovare la via del gol. La prossima partita è la finale di Coppa di Lega contro il Liverpool, quindi ora è probabilmente un ballottagio tra lui, Werner o Havertz come 9. Tuchel non farà partire Werner contro il Liverpool, quindi se Lukaku gioca, ora ci sarà una maggiore pressione su di lui per una performance all'altezza - che sembra l'opposto di "proteggerlo" se incappasse in un'altra prestazione scadente.

Romelu Lukaku Credit Foto Getty Images

Quali sono le opzioni disponibili per il Chelsea a questo punto? Possono permettersi di lasciare che Lukaku se ne vada e concedere le chiavi dell'attacco ad Havertz? C'è un futuro per lui al Chelsea o in Premier League?

Anche Havertz non è stato esattamente continuo in questo ruolo, quindi sarebbe coraggioso renderlo la prima scelta a questo punto. È difficile quindi prevedere per quanto tempo Lukaku rimarrà al Chelsea. Ci vorrà un grande sforzo da parte sua per ritrovare la sua forma da qui alla fine della stagione, ma se non lo farà, il Chelsea non sarà timido nel cercare qualcun altro in estate. Anche se probabilmente preferirebbe un ritorno all'Inter, ha dimostrato di poter fare la differenza in Premier League. Forse riunirsi con Conte se Conte rimane agli Spurs potrebbe non essere la peggiore idea per tutti i soggetti coinvolti.

