un possibile ritorno del belga Romelu Lukaku sulla sponda nerazzurra del Naviglio. Ed invece, nonostante la cifra monstre sborsata dal Chelsea, Siamo al 3 di giugno ed il calciomercato sembra già essere attivo e ricco di sorprese come non mai. Al termine della scorsa estate, nessuno avrebbe potuto immaginare che oggi, a meno di dodici mesi di distanza, si potesse parlare di. Ed invece, nonostante la cifra monstre sborsata dal Chelsea, proprio l'insistenza ed il desiderio del calciatore starebbero tenendo aperta a forza questa porta . Da capire se l'Inter avrà forza, opportunità e desiderio di infilarcisi.

Romelu Lukaku festeggia un gol con la maglia dell'Inter - Stagione 2020-21 Credit Foto Getty Images

Ad

Al Chelsea ci penserà lui", nell'incontro tra Marotta ed il suo avvocato Sebastien Ledure. Il 9 di Anversa vorrebbe indurre i Blues a cederlo in prestito gratuito, convincendoli che quantomeno in questo modo potrebbero risparmiare i soldi del suo oneroso ingaggio. Si tratterebbe di una clamorosa debacle per la dirigenza di Londra, ma il giocatore ha già ampiamente fatto intendere Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, Lukaku avrebbe infatti assicurato all'Inter che "nell'incontro tra Marotta ed il suo avvocato Sebastien Ledure.. Si tratterebbe di una clamorosa debacle per la dirigenza di Londra, ma il giocatore ha già ampiamente fatto intendere che lui non vuole più giocare con la maglia del Chelsea , almeno finchè ci sarà Tuchel in panchina.

Serie A Ufficiale: Antonio Rüdiger è del Real Madrid 21 ORE FA

Bayern, Barca e Tottenham: le pretendenti non mancano

La società londinese, in questo momento, sarebbe piuttosto restia ad accettare un'operazione di questo tipo e preferirebbe sbarazzarsi a titolo definitivo del belga, cercando di recuperare parte dei milioni spesi. Alla finestra, vi sarebbero almeno tre big europee seriamente intenzionate al futuro dell'ex-centravanti nerazzurro. Barcellona, Bayern di Monaco e Tottenham, per ragioni diverse, potrebbero rappresentare il prossimo club del gigante di Anversa.

Romelu Lukaku e Antonio Conte Credit Foto Imago

I bavaresi lo avrebbero individuato come principale sostituto di Robert Lewandowski e, intrappolato" in Baviera per un altro anno, potrebbe essere il Barca stesso a bussare alla porta del Chelsea, per fare di Lukaku il finalizzatore principale del proprio nuovo ciclo. Sullo sfondo, sempre attuale, resterebbe poi la pista del Tottenham, in cui Big Rom ritroverebbe il suo maestro Antonio Conte, l'allenatore che più di ogni altro ne ha saputo esaltare le caratteristiche con la maglia dell'Inter. In questo caso, ovviamente, sarebbe poi da comprendere quello che potrebbe essere il futuro di Kane. e, dopo aver sondato anche la pista Osimhen sarebbero pronti a recapitare la propria offerta al Chelsea nei prossimi giorni . Qualora il polacco restasse però "in Baviera per un altro anno, potrebbe essere il Barca stesso a bussare alla porta del Chelsea, per fare di Lukaku il finalizzatore principale del proprio nuovo ciclo. Sullo sfondo, sempre attuale, resterebbe poi la pista del Tottenham, in cui, l'allenatore che più di ogni altro ne ha saputo esaltare le caratteristiche con la maglia dell'Inter. In questo caso, ovviamente, sarebbe poi da comprendere quello che potrebbe essere il futuro di Kane.

Le mosse dell'Inter: tra Dybala e Decreto Crescita

L'Inter, in tutta questa vicenda, attende, consapevole che, paradossalmente, il suo peso specifico su questa telenovela sarà veramente limitato. Tutto dovrà essere gestito ed indotto da Lukaku stesso, con i nerazzurri che avvallerebbero l'acquisto in prestito gratuito del belga entro il 30 giugno per sfruttare i benefici del Decreto Crescita in termini di ingaggio. Qualora la deadline dovesse esser posta oltre, i nerazzurri dovranno valutare al meglio le proprie mosse, ma potrebbero anche esser disposti a spendere 3/4 milioni lordi in più per riavere a disposizione il belga.

Lukaku, Lautaro Martinez - Inter-Benevento - Serie A 2020/2021 - Getty Images Credit Foto Getty Images

In tutto questo, il mercato dei nerazzurri potrebbe essere legato a doppio filo a questa operazione. L'ingaggio di Dybala, momentaneamente in stand-by, continua ad essere definito come prioritario per i nerazzurri, che farebbero bene a chiudere per l'argentino e mettersi in condizione di non necessitare del clamoroso ritorno di Big Rom. In caso entrambi dovessero essere acquistati, oltre a Sanchez, potrebbe poi essere valutata una cessione di Dzeko, con Lautaro Martinez che sembra invece essere l'unico assoluto punto fermo di questa formazione.

Inzaghi su Lukaku: "Posso dire solo che è un grande giocatore"

Amichevoli Delusione Italia, De Zerbi alle porte? Mancini "vede" un nuovo ciclo IERI A 07:37