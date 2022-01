La Juventus è in corsa per Rüdiger

Secondo 'Sky Sports UK', la Juventus è in piena corsa per Antonio Rüdiger, che va in scadenza a fine giugno col Chelsea e non dovrebbe rinnovare il proprio contratto. La missione non è però semplice: sull'ex giallorosso ci sono club come Manchester United, Bayern e PSG, mentre il Real Madrid si è ritirato dalla corsa.

La nostra opinione. Da Ramsey a Rabiot, ltimamente la Juventus non è stata oculata e fortunata come in passato con i parametri zero. Con Rüdiger, però, andrebbe praticamente sul sicuro. Difensore solido, sempre attento, che arriverebbe a Torino per rinfrescare la retroguardia.

Antonio Rudiger (Chelsea) Credit Foto Getty Images

Reynolds dalla Roma all'Anderlecht

Bryan Reynolds lascia la Roma e va all'Anderlecht in prestito secco. I due club hanno trovato l'accordo nelle scorse ore per il trasferimento in Belgio dell'esterno statunitense fino alla conclusione della stagione.

La nostra opinione. Sembrano lontanissimi i tempi in cui Juventus e Roma si litigavano Reynolds sul mercato. La realtà parla invece di un giocatore giovane, acerbo e ancora inadatto per i grandi palcoscenici. La speranza giallorossa è che il prestito all'Anderlecht possa aiutarlo nella propria maturazione.

Bryan Reynolds in allenamento con la Roma Credit Foto Getty Images

Anche Criscito a Toronto?

Secondo la 'Gazzetta dello Sport', Mimmo Criscito potrebbe raggiungere Lorenzo Insigne a Toronto. Il difensore e capitano del Genoa sta valutando lo scenario, anche se un trasferiemento avverrebbe in ogni caso soltanto alla conclusione della stagione.

La nostra opinione. Salvare il Genoa e provare un'ultima, affascinante avventura all'estero dopo gli anni trascorsi a San Pietroburgo con lo Zenit: perché no?

Domenico Criscito (Genoa) Credit Foto Getty Images

Il Newcastle mette le mani su Trippier

Il Newcastle, secondo 'Sky Sports UK', ha trovato un accordo con l'Atletico Madrid per Kieran Trippier, che indosserà la maglia dei Magpies in cambio di 12 milioni di sterline (circa 15 milioni di euro). Si tratta del primo acquisto del club bianconero dopo il passaggio di proprietà.

La nostra opinione. Servirà parecchio al Newcastle per risollevarsi da una situazione di classifica disastrosa. Intanto, però, Trippier è un discreto colpo da novanta. Esterno esperto, finalista degli Europei con l'Inghilterra, abituato ai grandi palcoscenici. Un ottimo rinforzo per Howe.

Kieran Trippier Credit Foto Getty Images

Teodorczyk riparte dal Vicenza

Nemmeno una settimana dopo aver lasciato l'Udinese, Lukasz Teodorczyk riparte dalla Serie B: il centravanti polacco è stato ufficializzato dal Vicenza come suo primo rinforzo del mercato invernale. Contratto fino a fine stagione, con possibilità di rinnovo pluriennale. E il prossimo sarà Jordan Lukaku.

La nostra opinione. Per un club che occupa l'ultimo posto della classifica di Serie B, e che ha il peggior attacco assieme a Pordenone e Cosenza, si tratta di un acquisto da tenere in considerazione. Da capire se potrà servire per rialzare le sorti di una squadra apparentemente già destinata al ritorno in Serie C.

