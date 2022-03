Mohamed Salah. L’egiziano va in scadenza col Liverpool nel 2023 e al momento non ha ancora rinnovato il contratto. Abbiamo chiesto alla redazione di Eurosport UK, a Londra, di darci la loro visione sulla questione. Ne parla per noi il collega Pete Sharland. Tra i nomi per il dopo Salah, alcuni organi di stampa italiani, hanno paventato una possibilità che tra i sostituti in ottica post-Dybala per la Juventus, ci possa essere anche. L’egiziano va in scadenza col Liverpool nel 2023 e al momento non ha ancora rinnovato il contratto. Abbiamo chiesto alla redazione di, a Londra, di darci la loro visione sulla questione. Ne parla per noi il collega Pete Sharland.

Salah-Juventus: cosa c’è di vero? Se ne parla anche lì?

No, non c’è nessuna voce in Inghilterra che parla di una trattativa tra Salah e la Juventus. La maggior parte dei media qui ritiene che alla fine l’egiziano firmerà con il Liverpool. E se qualcosa dovesse andare storto, sarebbe più probabile un suo passaggio in Spagna. O al massimo alla solita Parigi.

Eppure il contratto scade nel 2023. La sua volontà è rinnovare o come tanti andare a scadenza per strappare condizioni economiche migliori?

La situazione è questa: Liverpool per Salah resta la scelta numero uno, ma il problema è che sia lui che il suo agente vorrebbero restare alle loro condizioni economiche, ossia diventare uno dei giocatori più pagati al mondo. E qui sorge l’altro problema: il Liverpool ha una specifica struttura salariale che non vuole rompere, nemmeno per Salah.

C’è qualche segnale di insofferenza con lo spogliatoio o con Klopp?

No, da questo punto di vista assolutamente nulla. Il rapporto con compagni, con l’allenatore e con i tifosi rimane eccellente. Aiutato anche dal fatto che stanno vincendo partite e che Salah sta giocando bene.

C’è qualche nome in Premier League a cui la Juventus potrebbe essere interessata?

Il trio del Chelsea, Jorginho, Rudiger e Ziyech. Il primo sembra un naturale candidato, anche perché il Chelsea l’anno prossimo sembra voler puntare anche su Conor Gallagher. Rudiger è più di una voce, pare ci sia già l’accordo. Ziyech potrebbe essere una scelta interessante. Potrebbe funzionare alla Juventus, sgravando un po’ di peso offensivo anche a Chiesa. Infine occhio a Paul Pogba: la Juve potrebbe essere uno dei club interessati, ma c’è da capire cosa vuole fare del suo futuro.

