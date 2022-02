Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Salernitana, Pirlo o Nicola?

Ore frenetiche in quel di Salerno, con Walter Sabatini al lavoro nottetempo per ingaggiare il nuovo allenatore dopo l'esonero di mister Stefano Colantuono. Contattato lo staff di Andrea Pirlo - secondo la Gazzetta dello Sport l'ex tecnico della Juventus (ancora sotto contratto col club bianconero) ci starebbe pensando - mentre il piano B è "mister salvezza" Davide Nicola. Tra poche ore ne sapremo di più

La nostra opinione: I curriculum parlano chiaro, convince di più il profilo di Davide Nicola per la "Mission Impossible" salvezza della Salernitana, mentre per Andrea Pirlo sono i più i rischi che gli ipotetici vantaggi. Rilanciarsi o bruciarsi definitivamente? La seconda ipotesi è una spada di Damocle...

Dybala rinnova?

Seconda Tuttosport Paulo Dybala è in predicato di rimanere alla Juventus: rinnovo dunque in vista per la Joya, che sarebbe estremamente contenta della chimica creatasi con il compagni di reparto Dusan Vlahovic e dunque "elettrizzato" dalla Juventus del presente e del futuro. Sono giorni decisivi.

La nostra opinione: Dybala più che mai al centro del progetto Max Allegri, "dieci" indiscusso a ispirare il bomber bionico Dusan Vlahovic. Ora il rinnovo del contratto in scadenza il prossimo giugno sembra davvero in (bella) vista.

