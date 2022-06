La notizia si è abbattuta come un fulmine a ciel sereno ed ha trovato conferme nel giro di poche ore : Walter Sabatini e la Salernitana si separano poche settimane dopo aver raggiunto una delle salvezze più clamorose degli ultimi anni . Il direttore sportivo granata non avrebbe digerito l'ammontare delle somme garantite ai procuratori in ottica mercato. Un nodo che ha reso impossibile continuare le trattative per il rinnovo dell'accordo fino al 2023, di fatto facendo saltare il tavolo nelle ultime ore.

Ufficiale il divorzio, in bilico anche Nicola

Un rapporto, quello tra Sabatini e patron Iervolino, che si era complicato irrimediabilmente sulle ultime battue della stagione. Sabatini non avrebbe apprezzato inoltre il ruolo "intrusivo" di persone esterne alla società su questioni e speculazioni del mercato.

Giunge al capolinea dunque il roller coaster di Salerno: Sabatini era subentrato nel ruolo di ds lo scorso gennaio, innescando un radicale ricambio della rosa nel mercato di riparazione.

In due sole settimane, con soli sette milioni di budget, sono stati acquistati undici giocatori: Perotti, Sepe, Mazzocchi, Dragusin, Verdi, Mousset, Radovanovic, Fazio, Bohinen, Mikael ed Ederson. Alcuni, si sono poi rilevati decisivi per la salvezza finale.

Il divorzio mette in bilico anche la posizione del mister Davide Nicola, che all'unisono con Sabatini aveva già trovato un accordo per proseguire l'avventura granata.

Il comunicato della Salernitana

"L’U.S. Salernitana 1919 e il Direttore Sportivo Walter Sabatini rendono noto di non proseguire il rapporto di lavoro per la stagione calcistica 2022-2023. Ringraziandolo per il lavoro svolto e l’impegno profuso la Società augura al Direttore Sabatini le migliori fortune professionali".

