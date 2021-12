Rumors dalla Spagna: Alexis Sanchez potrebbe lasciare l'Inter e tornare al Barcellona in cambio di Luuk de Jong. La notizia rimbalza dalla Spagna (SPORT) in Italia, ma quanto c'è di vero? Tutto nasce dalla necessità del Barça di liberarsi di De Jong: l'attaccante olandese, di proprietà del Siviglia, si era trasferito al Barcellona ad inizio stagione, ma non ha convinto né Koeman (ad inizio stagione), né Xavi. L'Inter ha fatto già sapere di non essere interessata, abbiamo chiesto al nostro collega di Eurosport Spagna Felix Martin cosa ne pensa, e anche lui scuote la testa: "Sanchez non sembra essere l'obiettivo numero 1 nei pensieri di Xavi: Ferràn Torres (Manchester City) ad esempio, ma anche Edinson Cavani".

Rimanendo sullo scambio in sé, abbiamo chiesto allo stesso Felix cosa ne pensa di De Jong: "Luuk de Jong è molto simile a Dzeko, ma direi che ha meno mobilità di lui. È un attaccante molto posizionale, un numero 9 puro, con un forte gioco aereo e un attaccante che può giocare sulla posizione dei due difensori centrali. Per me potrebbe essere un buon giocatore per il calcio italiano, è il tipo di giocatore che puoi usare nell'ultima parte di una partita quando inizi a cercare soluzioni come giocare palloni alti in area".

"Non siamo tanto sicuri del livello di Alexis: immagino che sia lontano dallo stesso Alexis che ha lasciato il Barcellona qualche anno fa. Luuk de Jong ha avuto più minuti ed è più in forma per me. Ma ancora una volta, non credo che questo trasferimento avverrà poiché l'ultima notizia che abbiamo letto è che Xavi non vuole che accada..."

