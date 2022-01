"Scamacca? Abbiamo la fortuna che il giocatore è seguito da molte società, anche se offerte ufficiali non ci sono state. La cosa bella è che ci sono anche società estere perché il calcio italiano è molto ristretto". L'amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, parla così del futuro dell'attaccante neroverde ai microfoni di Mediaset nell'immediato prepartita di Sassuolo-Cagliari, match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia che mette in palio una supersfida nei quarti contro la Juventus.

Sul possibile arrivo di Gyasi

"È un ottimo giocatore, con lo Spezia abbiamo un ottimo rapporto ma adesso stiamo definendo l'acquisto di un giovane che prenderà il posto di Boga".

"Anche Dionisi avrà un futuro importante"

"De Zerbi ha fatto cose straordinarie e non è stato facile sostituirlo dopo tre anni. Quest'anno sapevamo potesse essere di transizione con un tecnico giovane come Dionisi, che però sta facendo bene e siamo contenti di lui. Anche lui avrà un futuro importante".

