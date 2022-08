Uno step decisivo verso un futuro lontano da Reggio Emilia, verso i fasti dell'elite del calcio italiano. Giacomo Raspadori, rivela Sky Sport, ha deciso: vuole la cessione, il salto di qualità già da quest'estate, le luci della Champions League. L'attaccante lo ha già comunicato a Dionisi, chiedendo tra le righe che la sua cessione non venga in alcun modo ostacolata anche grazie ad un accordo di massima già raggiunto con il Napoli su ingaggio e durata del contratto. Un elemento che sta spingendo il Sassuolo a riflettere su come assecondarlo, senza però far sconti a nessuno: il club neroverde continua a chiedere 40 milioni, mentre i partenopei vorrebbero investirne circa 30.

Raspadori-Napoli, c'è l'accordo: la posizione della Juventus

E la Juventus? Tagliata fuori? Assolutamente no. Perché se è vero che il Napoli è stato il primo a persuadere Jack è altrettanto assodato che i bianconeri si sentono ancora pienamente in partita. Tanto da aver fissato per domani un incontro con l'entourage del giocatore, con l'obiettivo di capire se ci sono i margini per un inserimento last minute. Il giocatore non ha chiuso alcuna porta, lusingato dall'interesse di entrambe le big e intenzionato a valutare con attenzione per non sbagliare quella che, con ogni probabilità, sarà la scelta più importante della sua carriera.

