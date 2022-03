Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Classifiche e risultati

Ad

Calciomercato Il Barcellona vuole Franck Kessie: accordo molto vicino 11 ORE FA

Zaniolo, via da Roma per 80 milioni

Nel weekend Nicolò Zaniolo è salito sulle montagne russe: per la prima volta giocava a casa, a La Spezia, c'è stata l’esclusione di Mourinho dai titolari, poi le voci di mercato in chiave Juve per quei like messi ai post di Vlahovic, Bonucci e Locatelli, infine l'ingresso in campo a partita in corso ma con l'impegno giusto e la giocata finale che ha portato al rigore decisivo di Abraham e al successo della Roma in extremis. Secondo la Gazzetta dello Sport, il valore del cartellino del fantasista giallorosso è aumentato ancora: 70 milioni più 10 di bonus. Come risponderà la Juve?

La nostra opinione: il prezzo richiesto per Zaniolo è il doppio dei famosi 40 milioni del pizzino di Paratici di 2 anni fa. Una cifra monstre che si avvicina a quella del trasferimento di Dusan Vlahovic dalla Fiorentina. Probabile, dunque, che per mettere le mani sul talento giallorosso la Juve debba prima agire sul mercato in uscita sia per risparmiare su qualche ingaggio sia per guadagnare da qualche cartellino.

Scamacca e Frattesi: il Sassuolo alza il prezzo

Le parole di Giovanni Carnevali, riportate dalla Gazzetta dello Sport, fanno chiarezza su alcuni gioielli del Sassuolo. L'amministratore delegato neroverde ha parlato in particolare di Davide Frattesi e Gianluca Scamacca: "Loro due via per 65 milioni? Dipende da come li dividiamo, ma non ci accontentiamo. La valutazione potrebbe essere bassa. Può darsi che vada via solo uno dei due…"

La nostra opinione: messaggio diretto a Inter e Milan che stasera a San Siro si sfideranno nel derby di andata di Coppa Italia. Le due milanesi seguono ormai da vicino le vicende di casa Sassuolo e ora ne conoscono anche le richieste. La storia di Manuel Locatelli insegna che il club emiliano difende fino allo strenuo i suoi interessi: la Juventus in primavera aveva già catturato il sì del centrocampista, ciononostante la fumata bianca arrivò solo ad agosto inoltrato.

De Ligt tranquillizza la Juve

Il difensore della Juventus, Matthijs de Ligt, ha rilasciato delle dichiarazioni al portale olandese Rondo sia sul momento dei bianconeri sia sul suo futuro. Sul secondo aspetto ha ritrattato quanto detto tre mesi fa dal suo procuratore, Mino Raiola ("De Ligt è pronto per un nuovo passo, lo pensa anche lui"): "Ho notato che il club mi sta dando sempre più responsabilità. Ora Chiellini e Bonucci sono spesso infortunati, quindi c'è ancora più pressione sulle mie spalle, il che mi piace. Mi accorgo che posso assumere un ruolo importante. Siamo ancora in competizione su tre fronti e mi sto davvero divertendo qui. Ho notato che imparo di più ogni settimana e questo mi piace molto. Quello che ha detto Raiola è già successo tre mesi fa, tante cose possono cambiare in questo tempo... Al momento mi sto concentrando completamente su questa stagione".

La nostra opinione: in questi ultimi mesi complicati per la Juve l'olandese ci ha messo sempre la faccia dimostrando grandi doti di leadership che, mixate con le caratteristiche tecniche, ne fanno un giocatore fondamentale in ottica di medio-lungo termine. Fa bene il club a voler anticipare i tempi del rinnovo: si parla di un prolungamento dal 2024 al 2025.

Allegri: "Quota scudetto a 85 punti, per noi è impossibile"

Calciomercato Zaniolo, passi verso la Juve. Scamacca e Viti, derby Inter-Milan IERI A 07:57