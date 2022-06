Accelerata nella trattativa tra Gianluca Scamacca e Paris Saint-Germain. Secondo Tuttomercatoweb, infatti, il club della Tour Eiffel ha messo sul piatto un ingaggio pari a 2,5 milioni di euro a stagione, che supera del triplo gli attuali 800mila euro percepiti dall'attaccante al Sassuolo.

Il PSG fa sul serio per Scamacca. Ma occorre "liberare" Icardi

L'incontro tra gli emissari del PSG e l'entourage di Scamacca sarebbe avvenuto lunedì scorso a Milano. Ora si attendono due ulteriori step per procedere alla chiusura della trattativa. Anzitutto l'offerta al Sassuolo, che chiede - attraverso l'amministratore delegato Giovanni Carnevali - tra i 40 e i 50 milioni. In secondo luogo, ma non per ultimo, il fatto che il PSG deve pensare a risolvere la situazione in attacco legata a Mauro Icardi, ormai ai margini del progetto (anche del nuovo direttore sportivo Luis Campos, che ha preso il posto di Leonardo) e che, a livello d'ingaggio, costa 10 milioni di euro a stagione.

