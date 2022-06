Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Paredes-Juve: scambio con Kean?

Si infiamma la pista Leandro Paredes in casa Juventus: secondo la Gazzetta dello Sport all'orizzonte potrebbe esserci uno scambio con Kean, con il cartellino di entrambi valutato 30 milioni. Argentino stuzzicato dallo scenario di avere le chiavi del centrocampo bianconero, ma a quel punto i bianconeri dovrebbero farli spazio liberandosi di Rabiot, Ramsey o Arthur.

La nostra opinione: Alla Juventus sicuramente serve un profilo analogo, un giocatore capace di orchestrare la manovra dal basso, davanti alla difesa. Moise Kean, però, si è fortemente ridimensionato lo scorso anno e l'interesse del PSG di riaverlo nell'immediato è tutto da verificare. Quanto ai movimenti in uscita, la Juventus dovrà muoversi al più presto, ci sono troppi esuberi.

Frattesi-Roma, avanti tutta

Entra nel vivo la trattativa per portare il forte centrocampista di Sassuolo e Nazionale Davide Frattesi alla Roma. Secondo il Corriere dello Sport l'accordo tra giocatore e club giallorosso sarebbe stato trovato sulla base di un quinquennale a 2 milioni a stagione. Resta da trovare quello tra Roma e Sassuolo: i giallorossi chiedono 15, i neroverdi ne vorrebbero 20. Stasera cena tra i due entourage per definire l'intesa.

La nostra opinione: La Roma si assicurebbe uno dei migliori centrocampisti su piazza, peraltro cresciuto con il giallorosso come seconda pelle. Lavori in corso, ma di certo per mister José Mourinho sarebbe un'ottima notizia l'innesto del formidabile incursore neroverde. A cifre nemmeno così esorbitanti.

Acerbi torna al Milan?

Idea low cost per il Milan, secondo quanto riporta Tuttosport, Francesco Acerbi da cavallo di ritorno a Milanello. In rotta con l'ambiente, Acerbi starebbe cercando una nuova soluzione per il suo imminente futuro; Claudio Lotito si libererebbe del suo ingaggio di 800 mila euro, il Milan non dovrebbe effettuare un esborso consistente dati i rapporti tesi con la piazza biancoceleste.

La nostra opinione: Perso Alessio Romagnoli, il Milan potrebbe avere in serbo il sostituto, quel difensore in uscita dalla panchina pronto a dare il cambio ai titolarissimi. A cifre tendenti allo zero potrebbe anche starci, ma crediamo Acerbi vorrà avere una maglia da titolare qualora la sua esperienza con la Lazio fosse davvero giunta ai titoli di coda. Parliamo, dopotutto, di un difensore nell'orbita della Nazionale, al netto delle frizioni con la piazza e di un anno certamente al di sotto delle aspettative (anche delle sue, comprensibilmente).

