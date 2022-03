late bloomer di provincia, che strizza l'occhio all'Europa. Facile descrivere all'entourage del giocatore franco-ivoriano. Undi provincia, che strizza l'occhio all'Europa. Facile descrivere il successo di Sebastien Haller in questa stagione, un po' meno è spiegarlo. Ha fatto il suo esordio in Champions League a 27 anni suonati, dopo aver percorso una tortuosa dorsale di squadre medio-grandi per tutta Europa. I segnali che preannunciavano la sua definitiva esplosione (quest'anno 11 gol in 8 presenze di Champions) c'erano tutti, ma i radar capaci di rilevarli erano pochi. Uno dei più attivi, nelle ultime ore, è proprio quello dell'Inter: nei giorni scorsi, secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, la società nerazzurra ha aperto la porta

Sebastien Haller Credit Foto Eurosport

Si è parlato di progetti, visioni e soldi. Il suo valore si aggira attorno ai 35 milioni di euro, dopo che l'Ajax lo aveva prelevato dal West Ham per 22,5 milioni (l'acquisto più dispendioso nella storia dei Lancieri). Ma cosa ha portato Marotta a virare con convinzione sulla rotta di Haller? Per capirlo, bisogna prima delineare il suo profilo.

Chi è Sébastien Haller?

Come acqua ed elettricità: il contatto tra Haller e la Champions League, in apparenza due entità diametralmente opposte, ha prodotto una reazione a dir poco esplosiva. Il 15 settembre 2021, a 27 anni, fa il suo esordio nella competizione massima europea con la maglia dell'Ajax mettendo a segno un poker storico: ha silenziato la prestazione di Erling Haaland, che all'esordio nel 2019 si fermò a "soli" tre gol; ha eguagliato un certo Marco van Basten, che nel 1992, al debutto in quella che si chiamava una volta Coppa Campioni, realizzò 4 gol.

Per Haller, la magica serata contro lo Sporting Lisbona del 15 settembre rappresenta il tanto agognato trampolino di lancio per il calcio che conta, dopo le esperienze in squadre lontane dall'elite: l'Auxerre come conoscenza del mondo, l'Utrecht come primo approccio con le teorie del figlioccio di Guardiola nato a Haaksbergen, l'Eintracht Francoforte come impatto europeo, il West Ham come salto nel vuoto e l'Ajax come consacrazione, scrivevamo nel suo ritratto ad inizio stagione

Proprio ad Amsterdam Haller sembra aver trovato finalmente la sua dimensione ideale: 11 gol in 8 presenze di Champions, conditi da 19 marcature e 7 assist in 23 presenze di Eredivisie. Specialmente in Europa, ha coronato una stagione senza precedenti: oltre al record eguagliato di van Basten, è il giocatore più veloce a raggiungere gli 11 centri (solo 7 partite) e il primo calciatore a segnare almeno un gol in tutte le sue prime 7 partite di Champions.

Sebastien Haller Credit Foto Getty Images

Una progressione spaventosa rispetto alla comunque solida stagione precedente, quando vinse il titolo olandese segnando 11 gol in 19 apparizioni, dopo che la squadra dei Lancieri si era dimenticata di inserirlo nella lista convocabili per l'Europa League.

La scheda di Sebastien Haller (dati aggiornati al 16/03/2022)

Data di nascita 22/06/1994 Altezza e peso 190 cm X 82 kg Ruolo Centravanti Piede preferito Destro Scadenza contratto 30 giugno 2025 Valutazione mercato* 35 milioni € Nazionalità Costa d'Avorio Reti e presenze in carriera 151 gol (343 match)

* Fonte Transfermarkt

Come cambia l'Inter con Haller

E qui arriviamo al febbricitante contatto con l'Inter di Simone Inzaghi. Un po' come due anime smarrite, Haller e i nerazzurri si incrociano su un binario comune. Entrambi sono usciti di scena agli ottavi di Champions con l'amaro in bocca, beffati da una sconfitta di misura. Contro il Liverpool, l'Inter non ha saputo rinvigorire la sua rimonta al momento decisivo, Haller ha visto il suo stadio venire espugnato dalla rete di Darwin Nunez al 77'. Il 27enne franco-ivoriano lascia la competizione sommerso da record, anche negativi: è il primo giocatore nella storia della Champions League ad aver segnato 11 gol nella stessa edizione senza qualificarsi per i quarti. Una statistica sufficiente a legittimare una prossima partenza per altri lidi.

le difficoltà realizzative stanno pesando come un machete sulla stagione di Inzaghi. Prima del pokerissimo In Haller l'Inter troverebbe il suo bomber europeo, forte di numeri da capogiro sul palcoscenico della Champions. Insomma, Haller ha bisogno dell'Inter e l'Inter ha bisogno di Haller:stanno pesando come un machete sulla stagione di Inzaghi. Prima del pokerissimo con la Salernitana , i nerazzurri avevano realizzato un solo gol in cinque gare, per giunta nel momento topico della stagione. Era chiaro sin da inizio stagione che il tandem Dzeko-Lautaro non sarebbe stato in grado di reggere tutte le ambizioni interiste, a partire dalla Champions League., forte di numeri da capogiro sul palcoscenico della Champions.

Prolifico e abile nel districare se stesso e la propria squadra nei momenti più complicati. Un giocatore che potrebbe adeguarsi perfettamente alla rotazione di Inzaghi, conservando lucidità ai punti di svolta della stagione. Lui è un profilo di peso (190cm x 82kg confermano questo mix letale di stazza unita a elettricità) e sacrificio, che può benissimo fare reparto da solo ma anche duettare con un compagno.

Quella di Haller, col passare delle ore, comincia a delinearsi come una scelta conveniente per l'Inter, che ha fretta di portare uno o due nomi nuovi per rinforzare l'attacco a partire dalla prossima stagione. La trattativa per Gianluca Scamacca è in stallo, col Sassuolo che chiede 40 milioni e i nerazzurri troppo lontani dall'accontentarlo. Il Lukaku-bis invece è un rebus che si spoglierà del suo velo solo con l'avvicinamento dell'estate. In quel senso, i nerazzurri non hanno alcuna garanzia.

