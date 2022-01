Calcio

Calciomercato, Sergio Oliveira è a Roma: le immagini del suo arrivo a Ciampino

CALCIOMERCATO - Il 29enne centrocampista portoghese è pronto a iniziare la sua avventura in Italia: nel pomeriggio visite mediche e firma sul contratto con i giallorossi. Mourinho lo vorrebbe in campo già domenica per il match di campionato contro il Cagliari all'Olimpico.

00:01:15, un' ora fa