Roma, ufficiale l'arrivo di Sergio Oliveira! Il centrocampista arriva con la formula del prestito oneroso a un milione di euro con diritto di riscatto fissato a 13 milioni più bonus. Il giocatore ha anche parlato ai canali del club: "È fantastico essere qui, in questo grande Club. La Roma ha sempre dimostrato un grande interesse per me: ora voglio aiutare da subito la squadra a raggiungere i suoi obiettivi e a crescere come mentalità. Sono convinto che anche i miei compagni, con cui non vedo l’ora di iniziare a lavorare, mi aiuteranno a crescere”.

È fantastico essere qui, in questo grande Club (Sergio Oliveira)

Tra le varie motivazioni che lo hanno portato a Roma c'è ovviamente la presenza di José Mourinho: "Ho già parlato con il mister, naturalmente qualsiasi calciatore vorrebbe essere allenato da lui. Questo ha ovviamente avuto il suo peso nella mia scelta".

Il sogno

"Anzitutto vorrei dire che ho sempre desiderato di giocare in Serie A fin da quando ero bambino e questa è la realizzazione di un sogno. Mi aspetto sicuramente un campionato difficile, molto competitivo, con grandi squadre, molto tattico e intenso fisicamente, con tanti duelli, che richiedono molta concentrazione. Sarà un’esperienza difficile, ma molto bella e stimolante. L’obiettivo è di vincere e di contribuire a vincere, di raggiungere i traguardi come gruppo e come collettivo, per poi rallegrarci di questi successi e di esserne orgogliosi".

