Poco meno di un mese alla fine del calciomercato estivo, circa dieci giorni alla nuova stagione: tra colpi altisonanti a parametro zero, dolorosi addii ed incidenti di percorso le big della Serie A continuano a lavorare senza sosta per regalare ai rispettivi allenatori rose all'altezza di ambizioni ed obiettivi. Ma quanto e soprattutto cosa manca a ciascuna di loro per potersi dire effettivamente a posto? Andiamo ad analizzare le necessità principali delle prime della classe.

Milan, sospiro di sollievo De Ketelaere: ora il mediano e un centrale (senza nevrosi)

Ad

Chiuso (finalmente) l'affare De Ketelaere per il Milan è tempo di recuperare terreno anche su altri reparti. Priorità assoluta al centrocampista, con la pesante eredità di Kessie da raccogliere: appurate le difficoltà per il baby prodigio Chukwuemeka , poi accasatosi al Chelsea, la sensazione è che i rossoneri sperino sempre in un colpo di coda sul fronte Renato Sanches. Col portoghese il reparto sarebbe completato sotto vari aspetti, compresi fisicità ed esperienza internazionale. Sulla destra Ziyech a condizioni favorevoli potrebbe rappresentare una vera ciliegina sulla torta. Nessuna necessità di svenarsi, invece, per il difensore centrale (Diallo avanti a Tanganga): si cerca un innesto, non un nome che sposti gli equilibri.

Calciomercato Tabellone Calciomercato Serie A 2022/2023: acquisti e cessioni 03/06/2022 A 22:46

Inter completa ma spaventata: Skriniar e Dumfries devono restare

In riferimento a una rosa pressochè completa e allungata con alternative mirate e spesso futuribili (Mkhitaryan, Asllani, Bellanova), a preoccupare del mercato nerazzurro sono le eventuali cessioni eccellenti . Dumfries e soprattutto Skriniar sono eccellenze del nostro campionato, impossibili da rimpiazzare anche dovessero portare tanti soldi nelle casse della società: Milenkovic sarebbe un ottimo innesto, per giunta relativamente low cost, ma non può arrivare a sostituire lo slovacco. Spettri a parte, a Inzaghi può bastare un centrale in più per ritenersi soddisfatto al 100% nonostante le trattative sfumate per Dybala e Bremer.

Juventus, traguardo lontano: centrocampo da inventare. E l'attaccante...

L'infortunio di Pogba ha rispedito indietro di settimane i lavori in corso bianconeri. Impossibile ignorare un problema così serio su un giocatore rivoluzionario per il sistema: urge allora reimpostare il centrocampo con una mezzala (che non sarà il troppo esoso Milinkovic-Savic) e un regista che faccia respirare Locatelli (Paredes, per caratteristiche, risponde all'identikit). Quasi altrettanto prioritaria è la questione attaccante, visto che su Chiesa si intende usare prudenza massima: Raspadori stuzzica, mentre vari nomi internazionali scaldano molto meno Allegri e la società per le varie incognite che portano in dote. Il preferito resta Morata, ma ad oggi sembra utopistico riportarlo a casa...

Napoli, quanta incertezza: Spalletti ha in mano un puzzle

Nell'estate degli addii dolorosi il Napoli prova a raccogliere i pezzi, ma non sembra avere le idee molto chiare e soprattutto trattiene in seno il problema portiere. Meret aspetta di valutare le condizioni di rinnovo, ma per caratteristiche sembra l'opposto dell'estremo difensore che Spalletti cerca: da qui l'assalto a Kepa, come dal giorno alla notte. La rosa è piena di incognite, seppur stuzzicanti, e manca ancora una ruota di scorta all'altezza per Osimhen che possa, all'occorrenza, anche giocare con lui almeno qualche spezzone di partita ( Raspadori, anche qui, risponde in maniera ottimale ai requisiti ). Il tempo stringe e il mercato scoppiettante promesso da De Laurentiis, per ora, consegna al tecnico una squadra molto meno decifrabile, per giunta senza più leader.

Roma sulle ali dell'entusiasmo con Wijnaldum e Belotti, ma serve sfoltire

Ancora in preda alla sbornia da Conference League i giallorossi si sono rivelati un'estate da protagonisti, aiutati dal telefono magico di Mourinho che, dopo Dybala, sta attirando a Trigoria altri nomi di grande spessore come Wijnaldum e Belotti (una volta registrata l'uscita di almeno uno tra Shomurodov e Felix). Una volta chiusi questi altri due colpi, per non farsi mancare proprio nulla basterebbe l'aggiunta di un difensore centrale mancino a completare definitivamente una rosa che non ha perso per strada nessun big (Zaniolo permettendo). Preoccupano le uscite, con tanti esuberi come Kluivert e Diawara a pesare in maniera più che gravosa sul monte ingaggi: il gm Pinto avrà un gran da fare, ma sarà protetto da un granitico entusiasmo.

Lazio "da solide realtà": biancocelesti più profondi. Occhio a Luis Alberto

Tanti colpi ad estendere i reparti, portieri e difesa nuovi di zecca e, per ora, Milinkovic ancora a Formello: impossibile non sostenere che la Lazio abbia provato a venire incontro al grido d'allarme lanciato da Sarri, che sogna come ultimo regalo Emerson Palmieri per sistemare anche le fasce. La società ha lavorato in maniera intelligente, tra parametri zero di spessore come Romagnoli e Vecino e giocatori di prospettiva a prezzo ragionevole. Perplime la qualità complessiva della rosa, che appare sulla carta inferiore rispetto alle altre big, ma sembra esserci finalmente un progetto ben delineato su cui lavorare per il presente ed il futuro. Occhio all'eventuale uscita di Luis Alberto: non è il cocco della maestra, ma la sua qualità è indiscutibile e sostituirlo con Ilic non garantirebbe un upgrade.

Roma, José Mourinho is back: "Mercato? Parliamo il 13 agosto"

Calciomercato Milan, sfuma Sanches: il PSG chiude. Wijnaldum-Roma, quasi fatta 2 ORE FA