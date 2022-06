Dopo la Serie A vinta in un rush finale palpitante dal Milan, tornato campione d’Italia dopo 11 anni , e il trionfo della Roma di José Mourinho in Conference League, che ha permesso a un club italiano di tornare a vincere una coppa europea dopo 12 anni d’attesa, è di nuovo tempo di calciomercato. Sessione molto particolare in un’annata che si preannuncia anomala a causa dei Mondiali in Qatar che, per la prima volta nella loro storia si disputeranno nel mese di novembre e non in estate. Fra svincolati di lusso e grandi big (su tutte la Juventus) che saranno chiamate ad una campagna di rafforzamento scoppiettante per colmare il gap con le rivali, l’impressione è che assisteremo ad una sessione ricca di sorprese e colpi di scena sia per la compravendita dei calciatori sia per i movimenti degli allenatori. Ecco nel dettaglio tutte le operazioni concluse ufficialmente.