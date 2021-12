Barcellona starebbe pensando ad trasferimento: la trattativa non sarebbe delle più facili perché Morata è in prestito alla Atletico Madrid, però il Barcellona ha in piedi il discorso relativo a Griezmann con i colchoneros e questo semplifica tutto. Nel caso il trasferimento andasse in porto, i Bianconeri si troverebbero senza un riferimento centrale di cui disporre in campo e sarebbero costretti a valutare alcuni giocatori dal mercato di riparazione. I nomi più caldi sono Mauro Icardi e Gianluca Scamacca. Arriva come un fulmine a ciel sereno, uno degli ultimi botti dell'anno: ilstarebbe pensando ad Alvaro Morata e lo spagnolo si è detto, fin da subito, disponibile al: la trattativa non sarebbe delle più facili perché Morata è in prestito alla Juventus dall'però il Barcellona ha in piedi il discorso relativo acon ie questo semplifica tutto. Nel caso il trasferimento andasse in porto, i Bianconeri si troverebberodi cui disporre in campo e sarebbero costretti a valutare alcuni giocatori dal mercato di riparazione. I nomi più caldi sono

I NUMERI DI MORATA 2021/22

Ad

PRESENZE GOL AMMONIZIONI PARTITE DA TITOLARE PARTITE DA SUBENTRATO 18 5 3 14 4

Calciomercato Dalla Spagna: "Morata ha detto sì al Barça per gennaio" 4 ORE FA

Morata. 18 presenze e 5 gol, per l'attaccante spagnolo, non è un grande bottino ed evidenzia un problema in attacco per la squadra di Allegri che, più volte in questa stagione, ha vinto le partite di statistiche di Morata nella scorsa stagione segnano 11 gol e 7 assist, dove però poteva contare su un compagno di reparto chiamato l'Europeo con la Spagna: Morata viene eliminato continui attacchi vergognosi da parte dei suoi tifosi che non lo reputano Sicuramente, non la migliore annata (fin qui...) per. 18 presenze e 5 gol, per l'attaccante spagnolo, non è un grande bottino ed evidenzia un problema in attacco per la squadra di Allegri che, più volte in questa stagione, ha vinto le partite di 'corto muso'. Eppure, ledi Morata nellasegnano 11 gol e 7 assist, dove però poteva contare su un compagno di reparto chiamato Cristiano Ronaldo , uno da 101 reti in bianconero. Infine, è probabile che sull'atteggiamento di Morata abbia incisocon la: Morata viene eliminato dall'Italia e, per tutto il torneo, è bersagliato dada parte dei suoi tifosi che non lo reputano un giocatore all'altezza.

ICARDI-JUVENTUS

Il nome di Mauro Icardi non è nuovo per la dirigenza Bianconera ed è spesso stato accostato alla Juventus. Rapace d'area, gol a raffica nel sangue e un killer instinct che pochi attaccanti hanno: insomma, l'argentino rappresenterebbe il pungiglione di scorpione perfetto all'interno di una squadra capace di far male in ogni momento della partita.

Dybala (ostacoli di questa operazione sono sicuramente l'ingaggio di Icardi che, a Parigi prende circa 10mln, e la trattativa con gli stessi parigini, conosciuti per portare i propri giocatori a scadenza piuttosto che cederli a diretti concorrenti in calciatore motivato e decisivo, oppure un ragazzo travolto dalla vita extra calcio e dai capricci di sua moglie Wanda Nara? I numeri dell'ex Inter, in Italia, sono indiscutibili, però c'è da recuperare una forma fisica adeguata visto lo scarso minutaggio attuale in Ligue 1. Inoltre, insieme al suo connazionale rinnovo permettendo ) potrebbero formare un duo davvero interessante, con l'ex PSG che andrebbe ad occupare l'area di rigore e il numero 10 Bianconero che agirebbe subito dietro. Glidi questa operazione sono sicuramenteche, a Parigi prende circa 10mln, e la, conosciuti per portare i propri giocatori a scadenza piuttosto che cederli a diretti concorrenti in Champions League. Infine, c'è da capire con che atteggiamento si presenterebbe Icardi sotto la Mole: quello di unoppure un ragazzo travolto dalla vita extra calcio e dai capricci di sua moglie? I numeri dell'ex Inter, in Italia, sono indiscutibili, però c'è da recuperare unaadeguata visto lo scarso minutaggio attuale in

PRESENZE AL PARIS SAINT GERMAIN 82 GOL 38 ASSIST 10 PRESENZE ALL'INTER 219 GOL 124 ASSIST 29 PRESENZE ALLA SAMPDORIA 33 GOL 11 ASSIST 4

Come cambierebbe la Juventus con Mauro Icardi

SCAMACCA-JUVENTUS

Gianluca Scamacca sta salendo alla ribalta in questa stagione dati i numeri pazzeschi della punta del Sassuolo: alto, fortissimo fisicamente e caratterialmente. Sono questi punti di forza dell'attaccante Neroverde che sogna la convocazione con la Nazionale per le prossime partite Macedonia e, si spera, il Portogallo. Sul giocatore, sono forti gli interessi delle big come Juventus e Milan, vista la carta d'identità di Giroud. Sicuramente, rispetto a Icardi, Scamacca è molto più giovane (classe '99), con tutti i Pro e i Contro del caso tra adattamento in una grande squadra e futuribilità del progetto Juventus. Inoltre, la richiesta del Sassuolo non è bassa: si parla infatti di 45/50 mln da sborsare a gennaio, a meno che il Club emiliano accetti contropartite tecniche. Il nome dista salendo alla ribalta in questa stagione dati i numeri pazzeschi della punta del: alto, fortissimo fisicamente e caratterialmente. Sono questi punti di forza dell'attaccante Neroverde che sogna la convocazione con laper le prossime partite Playoff contro lae, si spera, il. Sul giocatore, sono forti gli interessi delle big come Inter vista la carta d'identità di Ibrahimovic . Sicuramente, rispetto a Icardi,(classe '99), con tutti i Pro e i Contro del caso train una grande squadra edel progetto Juventus. Inoltre,non è bassa: si parla infatti dida sborsare a gennaio, a meno che il Club emiliano accetti contropartite tecniche.

I NUMERI DI SCAMACCA 2021/22

PRESENZE GOL AMMONIZIONI PARTITE DA TITOLARE PARTITE DA SUBENTRATO 19 6 3 10 9

Agnelli, frecciata a Ronaldo: “La Juventus è più grande di chiunque”

Serie A Le pagelle di Bologna-Juventus 0-2: de Ligt super, Morata bene 18/12/2021 A 19:23