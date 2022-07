Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

De Ketelaere vicinissimo al Milan. Il procuratore di De Ligt conferma l'addio

Sorpasso Juve per Bremer

I bianconeri dovrebbero offrire 40 milioni di euro al Torino e contratto di cinque anni da 4.5 milioni a stagione al giocatore. La Juventus ha messo la freccia e il sorpasso sull'Inter per ottenere Bremer è cosa fatta. Ma oltre a questo, la società più titolata in Italia si è portata avanti anche con Milenkovic. Il giocatore della Fiorentina costa 15 milioni di euro e quindi si profila l'accoppiata Bremer-Milenkovic per puntellare la difesa di Allegri.

La nostra opinione. Se la Juventus metterà a segno l’acquisto di Gleison Bremer dovremo fare gli applausi alla dirigenza del club. Praticamente dal nulla i bianconeri hanno scavalcato l’Inter e hanno fatto un passo importantissimo verso uno dei giocatori più forti della scorsa Serie A. In campo poi sarà compito di mister Massimiliano Allegri farlo rendere al meglio, ma sulla carta è il sostituto naturale del partente Matthijs de Ligt. Un colpo da dieci e lode.

Niente Bremer? L’Inter va su Demiral

In queste ore è in ballo il trasferimento di Gleison Bremer. La Juventus sembra aver capovolto la situazione e sorpassato l'Inter, ma in queste ore il club nerazzurro incontrerà il Torino per cercare di accaparrarsi il difensore brasiliano. Nel caso l'Inter "perdesse" Bermer, scrive la Gazzetta dello Sport, il club nerazzurro potrebbe fiondarsi su Merih Demiral, difensore della Dea che piace molto alla dirigenza e a Inzaghi.

La nostra opinione. C'è tanto nervosismo in casa Inter. Bremer sembrava promesso sposo dei nerazzurri, ma in 48 ore è cambiato tutto. Adesso c'è la Juventus in pole position, e i nerazzurri, che non vogliono fare aste, devono cambiare obiettivo. Nelle ultime ore ha ripreso quota l'idea Demiral. Il giocatore, per caratteristiche, è simile al brasiliano del Torino e arriva da una buonissima stagione con la maglia dell'Atalanta. In più i costi dell'operazione sono contenuti rispetto a Bremer: una peculiarità ideale per la situazione finanziaria dei nerazzurri.

Pressing Milan su De Ketelaere

Spazio anche per i campioni d'Italia nel taglio basso della prima pagina odierna della Gazzetta dello Sport con il titolo seguente sulla trattativa per Charles De Ketelaere : "Pressing Milan". Ultimatum da parte del Diavolo al Club Brugge: l'offerta è di 32 milioni di euro. Intanto Ibrahimovic rinnova per un'altra stagione.

La nostra opinione. De Ketelaere è un talento belga, classe 2001, entrato già nel giro della Nazionale. Ha già una discreta esperienza in ambito europeo, ha già giocato 16 partite in Champions League con 2 gol all'attivo. Un tassello giovane ma con già esperienza europea in grado di rinforzare il reparto offensivo tra zona centrale ed esterni: insomma, il “10” qualità e dalla giovane età che serviva.

