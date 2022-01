Vlahovic sincero quello che si racconta a politika.rs, dopo aver raggiunto il maggior numero di gol in un anno solare (33 reti, come "Il successo nel calcio dipende sempre dalla testa. Tuttavia, io appartengo al gruppo di persone che non sono mai soddisfatte della situazione attuale. Forse avrei potuto fare di più e meglio, ma sicuramente significa molto per me aver raggiunto Ronaldo". E' unsincero quello che si racconta a, dopo aver raggiunto il Record diin un anno solare (33 reti, come Cristiano Ronaldo ):

Ad

GLI INIZI

Serie A Fiorentina-Samp 3-1, pagelle: attacco viola da standing ovation 30/11/2021 A 20:13

"La mia famiglia viene prima di tutto. Il loro amore e supporto significano molto per me. Nei momenti non facilissimi, quando tutto sarebbe potuto passare dall'altra parte, quando ero completamente sopraffatto dalle emozioni, quando attraversavo i momenti più difficili, i miei migliori amici erano lì. Senza di loro, padre Miloš, madre Gordana e sorella Anđela, i nonni, tutto sarebbe sicuramente diverso e più difficile".

CESARE PRANDELLI

"In lui sono raccolte tutte le migliori virtù umane. Ci sentiamo spesso. Naturalmente, non ci sono parole che possano descrivere la mia gratitudine a questo uomo meraviglioso. Un giorno venne, mi invitò a un incontro e mi disse che avrei avuto una possibilità. Ricordo bene le sue parole di sostegno e che, qualunque cosa fosse accaduto, lui sarebbe stato con me".

IL FUTURO

"L'ho affermato più volte finora. Qui a Firenze si sta facendo una bella storia di calcio. Abbiamo una buona squadra, grandi calciatori, un grande sostegno da parte dei tifosi. Tutto merita rispetto. Solo Dio sa cosa accadrà nel prossimo periodo".

NUOVI OBIETTIVI

"Voglio che il 2022 sia ancora migliore del precedente, che sia il migliore al mondo e che faccia ancora più gol, che la Fiorentina sia costantemente ai vertici del calcio italiano".

Mihajlovic su Vlahovic: "Ha gli attributi: in Serbia sono in omaggio"

Serie A Fiorentina in rimonta sulla Samp: 3-1 con Callejon, Vlahovic e Sottil 30/11/2021 A 17:28