Gazzetta dello Sport a firma della giornalista Fabiana Della Valle: la Juventus avrebbe orchestrato la controffensiva per arrivare al capocannoniere della Serie A Dusan Vlahovic, non a partire dal prossimo giugno bensì con effetto immediato. Analizziamo “pro” e “contro” di un affare che qualora si concretizzasse ridefinirebbe gli equilibri dell’intera Serie A. La “bomba” l’ha sganciata questa mattina la con l’articolo a firma della giornalista Fabiana Della Valle: la Juventus avrebbe orchestrato la controffensiva per arrivare al capocannoniere della Serie A Dusan Vlahovic, non a partire dal prossimo giugno bensì con effetto immediato. Analizziamo “pro” e “contro” di un affare che qualora si concretizzasse

Perché sì

Lato sportivo i “pro” sono sin troppo ovvi e sotto gli occhi di tutti, quanto meno dalla parte della Juventus. Con Vlahovic il club bianconero si assicurerebbe il più prolifico e letale classe 2000 dopo Sua Maestà Erling Braut Haaland, cementando l’attacco per il presente e soprattutto per gli anni a venire; la punta serba sarebbe perfetta per il gioco di Allegri e aiuterebbe la squadra ad aprire le difese avversarie sopperendo alle attuali lacune. Per contro la Fiorentina eviterebbe di perdere il gioiello di casa a “zero” a scadenza di contratto ricavando un tesoretto utile per rimodellare la squadra di mister Vincenzo Italiano. Presumibilmente il giocatore non è attratto da un Arsenal privo ormai di appeal a livello internazionale e punta a competere da subito per il titolo in Italia avanzando il più possibile sul dorato palcoscenico della Champions League.

Perché no

Partendo dall’ottica della Juventus, le potenziali controindicazioni sarebbero di natura prettamente economica qualora la Fiorentina rifiutasse la proposta bianconera – 35 milioni più il cartellino di Dejan Kulusevski, valutato altri 35 milioni – e giocasse al rialzo puntando a stimolare una “proposta indecente”. Con Arrivabene in plancia di comando, del resto, i patti col diavolo stanno a zero e a quel punto difficilmente la task force di mercato bianconera rimarrebbe seduta al tavolo. Per quanto riguarda la Fiorentina – al netto dei freschi acquisti di Ikone e soprattutto Piatek – perdere Dusan Vlahovic significherebbe ridimensionarsi nella corsa a un piazzamento europeo: c’è una città intera che sogna e sarebbe un vero peccato spezzare tale sogno sul più bello. Al contempo il tasso di competitività dell’intero campionato ne risentirebbe, con un outsider come la Viola destinata a dare meno fastidio alle cosiddette big.

Vlahovic-Juventus, vuoi a gennaio vuoi la prossima estate, sarebbe quello “statement” da parte della Juventus, quella dichiarazione d’intenti per lanciare la sfida all’Inter Campione d’Italia e attuale capolista della Serie A. Serve un “9” così a Madama per ribaltare gerarchie ormai sul punto di cristallizzarsi.

