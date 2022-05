Le immagini di Paulo Dybala in lacrime davanti ai tifosi bianconeri acclamanti all'Allianz Stadium nella gara contro la Lazio, saranno anche le ultime della Joya in maglia bianconera. In accordo con la società e con Massimiliano Allegri, il talento argentino in scadenza di contratto, non prenderà parte alla trasferta della Juventus al "Franchi" contro la Fiorentina nell'ultima giornata di campionato.

Juve, Dybala: niente Fiorentina. L'avventura in bianconero è davvero finita

Dybala chiude quindi con la Lazio, stesso avversario con cui era iniziata la sua avventura con la Juve nella stagione 2015-2016. L'argentino continua ad essere al centro delle voci di mercato: il suo ingaggio a parametro zero è appetito, tra le altre, da Inter, Roma e Atletico Madrid. Che vesta o meno la maglia nerazzurra nella stagione che verrà, la prossima partita di Dybala sarà comunque a San Siro, ovvero la parata di stelle che scenderà in campo, lunedì 23 maggio, per l'Integration Heroes Match, evento benefico organizzato sa Samuel Eto'o.

