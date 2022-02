Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Classifiche e risultati

Ad

Calciomercato Napoli, Zielinski vale 60 milioni: le big della Premier su di lui UN GIORNO FA

Brozovic-Perisic: rinnovo ad un passo

Brozovic ci sarà un incontro con gli agenti nei primi giorni della prossima settimana ma le linee generali del nuovo contratto ci sono già: ingaggio da 6 milioni all’anno fino al 2026. Per quanto riguarda Perisic, nelle ultime ore è trapelata la notizia dell'arrivo dei suoi agenti a Milano. L'Inter è pronta a offrirgli un contratto da 4 milioni di euro per due anni (con l'aggiunta di qualche bonus fino a 4,5 milioni). Brozovic e Perisic sono un a un passo dal rinnovo con l'Inter. È quello che riporta La Gazzetta dello Sport: il presidente Steven Zhang sta per chiudere una delle ultime pratiche in programma tra gennaio e febbraio. L'obiettivo è di arrivare a entrambe le firme entro i prossimi 14 giorni. Conci sarà un incontro con gli agenti nei primi giorni della prossima settimana ma le linee generali del nuovo contratto ci sono già: ingaggio da 6 milioni all’anno. Per quanto riguarda, nelle ultime ore è trapelata la notizia dell'arrivo dei suoi agenti a Milano. L'Inter è pronta a offrirgli un contratto da 4 milioni di euro(con l'aggiunta di qualche bonus fino a 4,5 milioni).

La nostra opinione. Doppio colpo fondamentale in casa Inter. Nonostante non siano due nuovi acquisti, Brozovic e Perisic rappresentano la colonna vertebrale del club e del gioco di Simone Inzaghi. Questo doppio rinnovo garantirà sicurezza e tranquillità, sia a loro che al tecnico piacentino. Insomma, il solito Marotta che non sbaglia mai. Promosso!

Inzaghi: "Per 75' meritato di vincere. Inter migliore della stagione"

Sirene bavaresi per Bremer

Il Bayern Monaco ha accelerato le manovre per un nuovo difensore centrale. Stando a quanto raccolto da Sport1, il club bavarese si è messo in contatto con l'agenzia che cura gli interessi di Bremer. Il brasiliano ha rinnovato di recente il proprio contratto con il Torino, ma non ha mai nascosto l'ambizione di misurarsi con un club di primissima fascia.

La nostra opinione. Gleison Bremer è l’uomo-mercato per antonomasia. Lo vogliono tutti. Lo sognano tutti. Gleison Bremer è l’uomo-mercato per antonomasia. Lo vogliono tutti. Lo sognano tutti. Dopo aver annullato Vlahovic nel derby di venerdì sera , il classe 1997 ha attirato l'attenzione anche del Bayern Monaco. I bavaresi sarebbero disposti a comprarlo anche subito, ma dovranno necessariamente attendere l’estate. L’impressione è che possa scatenarsi un’asta mondiale, con almeno 5-6 club coinvolti. Il giocatore lo merita. E Cairo, che lo ha rinnovato , si sfrega le mani.

Allegri: "Bremer? Vi racconto la storia di Capello e Redondo"

L'Atalanta cambia faccia

I Percassi rimangono il principale singolo azionista, mentre Stephen Pagliuca è il nuovo Co-chairman del Club. L'Atalanta ha ufficializzato "la sottoscrizione di un accordo di Partnership tra la famiglia Percassi e un gruppo di investitori capitanati dal businessman Stephen Pagliuca, Managing Partner e Co-owner dei Boston Celtics, oltre che Co-chairman di Bain Capital, uno dei principali fondi di investimento al mondo". Pagliuca e soci entrano in società acquisendo per una cifra superiore ai 400 milioni il 55% de La Dea Srl, la sub-holding della famiglia Percassi detentrice di circa l'86% del capitale sociale dell'Atalanta.

La nostra opinione. È un cambiamento epocale per l’Atalanta. È un cambiamento epocale per l’Atalanta. Qualcosa di storico , sia per la società che per la città. L’investimento di Mr. Stephen Pagliuca è stato veramente importante, ma la famiglia Percassi sarà ancora al comando del club. Per guidare il cambiamento serve la solidità della famiglia italiana, che cercherà di rendere il passaggio il più tranquillo possibile. Nei prossimi 2-3 capiremo le reali ambizioni di questo nuovo gruppo.

Fantacalcio: i consigli per la 26a giornata di Serie A

Calciomercato Inter, ufficiale: Marotta e Ausilio rinnovano fino al 2025 IERI A 20:05