la Roma di José Mourinho. La "Joya" rimarrà nel nostro campionato e vestirà la maglia giallorossa per le prossime tre stagioni. La formazione capitolina può fare uno step in avanti in ottica scudetto? Proviamo a capirlo insieme. La telenovela legata a Paulo Dybala è finita . Il giocatore argentino, dopo aver conosciuto a maggio il rifiuto della Juventus, ha finalmente trovato la sua prossima destinazione:La "Joya" rimarrà nel nostro campionato e vestirà la maglia giallorossa per le prossime tre stagioni. Un colpo improvviso e inaspettato , che cambia in maniera piuttosto importante la geografia del nostro campionato.

Dybala andrà a percepire una tra i 4,5 e i 5 milioni di euro netti a stagione per tre anni

Dybala alla Roma, a cosa può aspirare la squadra di Mourinho l'anno prossimo?

“obbliga” i giallorossi ad alzare il tiro: il sesto posto dell’anno scorso non basta più. Forse, in linea generale, parlare di scudetto è eccessivo, ma una qualificazione alla prossima Champions League diventa il pane per i denti di José Mourinho. Se Dybala regge dal punto di vista fisico, i capitolini possono tentare l’assalto alle prime quattro posizioni. Ad oggi, Juventus, Inter e Milan sembrano un passo avanti ( È difficile dirlo adesso, ad un mese dall’inizio del campionato e con le rose ancora incomplete, ma sicuramente un acquisto del genere: il sesto posto dell’anno scorso non basta più. Forse, in linea generale, parlare di scudetto è eccessivo, maSe Dybala regge dal punto di vista fisico, i capitolini possono tentare l’assalto alle prime quattro posizioni. Ad oggi, Juventus, Inter e Milan sembrano un passo avanti ( anche per l’abbondanza dei ricambi ), ma con un Napoli sventrato dalle partenze e una Lazio silenziosa c’è spazio per la banda di Mou.

Dybala esclude Zaniolo, o i due sono compatibili?

almeno due giocatori insostituibili: Abraham, il bomber, e Pellegrini, il cuore tecnico e il capitano. In questo disegno, datato 18 luglio, Paulo Dybala andrebbe a prendere proprio la posizione di Zaniolo, spostando il classe 1999 verso la panchina. Probabilmente, nell’ottica della stagione lunga - con l’Europa League - avere entrambi tornerebbe molto comodo, ma la convivenza ad oggi ci sembra parecchio forzata. Nella parte finale della passata stagione, conclusa con la vittoria della Conference League , Mourinho aveva trovato l’assetto ideale per la sua Roma: un 3-4-2-1 (o 3-4-1-2) con Zaniolo ad accompagnare Pellegrini e Abraham. Proprio il talento ex Inter, riportato verso il centro del campo, aveva trovato giovamento da questo modulo, ma con l’arrivo di Paulo Dybala la musica è destinata a cambiare. Provando a ragionare sul pacchetto offensivo dei capitolini, troviamoIn questo disegno, datato 18 luglio, Paulo Dybala andrebbe a prendere proprio la posizione di Zaniolo, spostando il classe 1999 verso la panchina. Probabilmente, nell’ottica della stagione lunga - con l’Europa League - avere entrambi tornerebbe molto comodo, ma la convivenza ad oggi ci sembra parecchio forzata.

Zaniolo sostituirà Dybala alla Juventus?

A questo punto, dopo le visite mediche di rito e l’ufficialità di Paulo Dybala alla Roma, il talento di Nicolò Zaniolo sembra pronto a scegliere la Juventus. È una voce che gira da parecchio tempo, e considerando l’incompatibilità con Dybala di cui parlavamo prima tutto sembra volgere in quella direzione. Logicamente potrebbe anche essere un buco nell’acqua (le vie del mercato sono infinite), però questo implicherebbe una scelta suicida da parte dell’ex Inter. Come spiegavamo sopra, la titolarità nel pacchetto offensivo della Roma spetta a Pellegrini, Dybala e Abraham. O Mourinho s’inventa un modulo a tre punte, o per Zaniolo è conveniente cambiare aria.

Per Dybala la Roma è un ridimensionamento o l'occasione per rilanciare la propria carriera?

Un po’ e un po’. Da un certo punto di vista è sicuramente un ridimensionamento, perché passare dalla Juventus alla Roma è un salto indietro, ma dall’altro ci sono ampie chance di rilanciare la propria carriera. I lati negativi sono questi: non lottare per lo scudetto, guadagnare meno soldi e non giocare la Champions League (almeno nella stagione 2022-23). I lati positivi, però, sono altrettanti: diventare il beniamino della gente vestendo la storica maglia numero 10 di Totti, spadroneggiare in Europa League e provare a trovare quella continuità che dopo il 2017 è sempre mancata (tranne nella stagione da MVP).

Dybala farà da volano al rientro di Totti nei ranghi societari?

Tiago Pinto ha consegnato la 10 Dybala dopo aver sentito Francesco Totti al telefono . Secondo quello che riporta “Il Messaggero”, un gesto determinante per portare a termine la trattativa e convincente l’argentino ad accettare il progetto Roma. Ormai da tempio, Totti avrebbe voglia di ritornare in società e svolgere un ruolo importante, ma come dichiarato di recente “i matrimoni si fanno in due”. Per ora, da Dan Friedkin non ci sarebbero state aperture, ma l’affare-Dybala potrebbe accelerare il tutto.

