Calciomercato, Serie A - Simeone a un passo dal Napoli, anche il Milan su Frattesi

CALCIOMERCATO - Il Napoli ha l'accordo con Simeone, in giornata l'incontro tra l'entourage del giocatore e l'Hellas Verona per definire il suo trasferimento. Il Napoli deve però attendere la partenza di Petagna. Ufficiale Caprari al Monza, il Milan si inserisce per Frattesi.

00:00:53, un' ora fa