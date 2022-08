"La Serie A? Doveva arrivare in anno prima, poi abbiamo trovato un certo arbitro che ci ha negato un gol. Comunque siamo in Serie A, speriamo anche con la campagna acquisti che abbiamo fatto di riuscire a non sfigurare e di restarci".

Così Silvio Berlusconi, ospite di Rtl 102.5, sull'imminente debutto del suo Monza nella massima serie. "La Champions? Quelle sono state battute che ho detto…", si limita ad aggiungere.

Monza, già 10 acquisti

Il presidente Galliani e il suo fido vice Galliani si sono già mossi eccome in questa finestra di calciomercato: 10 gli acquisti messi a segno dalla coppia ex Milan, ovvero Andrea Ranocchia, Carboni, Marlon e Birindelli. Quattro colpi anche a centrocampo, con Pessina, Sensi, Bondo e Filippo Ranocchia, mentre per l'attacco è arrivato Caprari dal Verona.

