Gleison Bremer del Torino: obiettivo nel mirino dallo scorso inverno e che Marotta e soci Simone Inzaghi sembra essere il tecnico delle big che già a metà luglio ha a disposizione una rosa ricca di alternative con diversi volti nuovi e almeno due alternative in ogni ruolo. Con la possibile imminente uscita di Milan Skriniar , finito nel mirino del PSG che però non ha ancora trovato l’offerta giusta, però il tecnico piacentino sente di essere privo di un sostituto all’altezza, capace di non far rimpiangere lo slovacco e soprattutto allungare le rotazioni nel reparto arretrato. L’identikit porta al nome didel Torino: obiettivo nel mirino dallo scorso inverno e che Marotta e soci sono pronti a chiudere nelle prossime 48-72 ore per la gioia proprio di Inzaghi, che a margine del suo commento al termine dell’amichevole contro il Monaco , non nasconde la voglia di abbracciare il nuovo rinforzo al più presto.

Siamo un po' in difficoltà con i difensori. Ho dirigenti bravissimi che stanno lavorando in questa direzione . Abbiamo un difensore in meno e dobbiamo colmare questa lacuna. Abbiamo una trattativa importante in corso e io ogni giorno spingo perché questa trattativa si concluda”.

Ad

Calciomercato Bremer, è assalto Inter: offerta di 35 milioni più Casadei 16 ORE FA

"2-2 che mi soffisfa, abbiamo incontrato un avversario che ha 20 giorni in più di noi nelle gambe"

Parlando della partita col Monaco, Inzaghi non ha nascosto la soddisfazione per le cose viste: “Sono soddisfatto della partita. Sapevamo delle difficoltà che avremmo avuto contro una squadra forte che ha iniziato il ritiro il 16 giugno e che presto giocherà i preliminari di Champions. Loro avevano più gamba e tre settimane di lavoro in più. Queste gare ci fanno crescere di condizione. Siamo andati sotto di due gol per colpa di alcuni errori e dopo ci siamo ripresi. Ho chiesto di sacrificarsi ad alcuni giocatori e sono soddisfatto del lavoro svolto. D'Ambrosio ha avuto qualche acciacco e si è sacrificato così come Darmian e Di Marco. Abbiamo incontrato un avversario forte e più in forma. Ce la siamo giocata e avremmo anche potuto vincere”.

I tifosi dell'Inter ad Asllani: "Segna nel derby!"

Calciomercato Kahn avvisa la Juve: "De Ligt vuole venire al Bayern. Nei prossimi giorni..." 6 ORE FA