Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Skriniar-Inter, la settimana del rinnovo

Per Tuttosport i tempi sono maturi: questa dovrebbe essere la settimana buona per l’incontro tra l’Inter e Skriniar in cui si dovrebbe finalmente firmare il rinnovo. Sul piatto un’offerta da 6,5 milioni all’anno più bonus, bencé il Paris Saint Germain sia pronto ad arrivare fino a 10. Il giocatore, però, sembra disposto a scendere con la cifra pur di stare all’Inter.

La nostra opinione: l’ad dell’Inter Beppe Marotta ha mostrato un certo ottimismo per la buona conclusione dell’accordo, quindi restiamo sulla stessa lunghezza d’onda. Chiaramente è difficile competere con le cifre offerte dal PSG, ma se non è andata in porto ad agosto, probabilmente è perché il giocatore ci tiene davvero a vestire la maglia nerazzurra, con buona pace di tutti i tifosi preoccupati per il suo destino.

Leao, il rinnovo si complica

Per una firma che sta per arrivare, ce n’è una che si allontana. Calciomercato.com spiega che l’accordo tra il Milan e Leao non è ancora stato trovato e che difficilmente si arriverà a una conclusione in quest’ultima settimana, prima che il campionato chiuda i battenti per quest’anno solare e il giocatore parta per giocare i Mondiali in Qatar. A fare da freno sono il contenzioso che il giocatore ha con lo Sporting Lisbona e il passaggio di procura.

La nostra opinione: la situazione è un po’ contorta, Leao dovrebbe dei soldi alle persone con cui ha delle pendenze e quindi punta a un consistente rialzo del suo ingaggio. Il Milan però non sembra intenzionato ad accollarsi un esborso simile, benché il giocatore sia estremamente apprezzato, quindi la strada potrebbe essere venderlo già a gennaio, perché la scadenza al 2024 si avvicina e con un parametro zero all’orizzonte il prezzo del cartellino inevitabilmente scenderà, rischiando che il club rossonero, in caso di mancato rinnovo, ci rimetta un po’ di soldi.

Verona in crisi, ma Bocchetti non rischia

La Gazzetta dello Sport riporta le parole di Francesco Marroccu, ds del Verona, dopo la sconfitta col Monza, a proposito dell’allenatore Salvatore Bocchetti: “Fiducia? Assolutamente sì, rappresenta la continuità dell’idea di calcio dell’Hellas, le responsabilità sono di tutti noi. Solo con coesione e unità d’intenti si esce da questa situazione”.

La nostra opinione: Bocchetti non è a rischio. Per ora, aggiungiamo noi, ma la sconfitta per 2-0 patita con i brianzoli è pesante, perché è l’ottava consecutva, perché il Monza è la Cenerentola del campionato e non è nemmeno in zona retrocessione, e perché invece gli scaligeri sono ultimi con 5 punti e la zona salvezza distante altri quattro, che vogliono dire almeno due partite per riprendersi, risultati delle altre permettendo. L’esito dell’infrasettimanale e del weekend, prima della pausa, potrebbero essere già determinanti.

